“Des clubs compacts pour sortir de la crise. Sur la reprise et les salaires …”

ROME. la Président de la Ligue Serie A, Paolo Dal Pino, aux microphones de Il Corriere della Sera, il est revenu pour parler deUrgence coronavirus et les implications pour la plus haute ligue de football professionnel d’Italie.

LE PRÉSIDENT PARLE

«En ce moment difficile, la dimension sportive doit se retirer, nous devons nous concentrer sur les aspects sociaux et économiques. Le football a une grande responsabilité sociale en ce sens, les clubs tentent de sortir de la crise de manière compacte. – a déclaré le président – la Serie A retournera sur le terrain, mais seulement si les risques sont réduits à zéro, la santé et le gouvernement nous donneront des indications à ce sujet. Aujourd’hui, la priorité est de vaincre le virus, nous encourageons les médecins, les infirmières, les scientifiques et toutes ces personnes qui se battent en première ligne aujourd’hui pour sauver des vies. – continue Dal Pino – Salaires? Une urgence de ce type doit nécessairement inviter toutes les composantes à un acte de responsabilité, nous sommes tous obligés de faire des sacrifices, nous devons déclencher un cercle vertueux en ce sens. Des périodes comme celle que nous vivons peuvent nous aider à revoir le modèle actuel sur lequel le système de football est basé, des opportunités d’innovation et de revitalisation peuvent surgir des crises. “