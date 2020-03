Des clubs du monde entier vont aider à arrêter les cas de COVID-19 »Presse de football

Samedi 21 mars 2020

Partout dans le monde, le virus a stoppé le football, c’est pourquoi plusieurs équipes ont décidé de prêter leurs installations pour aider à stopper cette crise. Aujourd’hui (21/03), c’est au tour de l’équipe d’Arturo Vidal au milieu d’une Espagne touchée par le Coronavirus.

La pandémie de COVID-19 n’exempte personne, surtout dans le monde du football. C’est pourquoi les clubs de toute la planète s’unissent pour contrer l’avancée de la pandémie qui concentre son foyer de mortalité sur le vieux continent.

En Espagne, ils attendent toujours le pic des personnes infectées par le coronavirus, c’est pourquoi Barcelone a mis ses installations sportives à la disposition des autorités sanitaires aujourd’hui (21/03/03). Le club d’Arturo Vidal cherche à aider à remédier à cette crise, comme d’autres équipes dans le monde qui ont pris cette décision.

En Argentine, plusieurs équipes de premier ordre ont déjà cédé leurs centres sportifs dans le but également d’aider les autorités transandines. Boca Juniors, San Lorenzo, Oldell’s Old Boys, Rosario Central, Banfield et River sont, jusqu’à présent, les clubs qui ont rejoint cette mesure.

En Angleterre, Chelsea a fait de son hôtel le siège des responsables de la santé et des bénévoles, cherchant à atténuer la crise que connaissent plusieurs pays européens en raison de la propagation du COVID-19. À leur tour, deux historiens de Manchester United, Gary Neville et Ryan Giggs ont rejoint cette tendance en rendant leurs deux hôtels disponibles également pour aider ceux qui se battent des heures pour arrêter ce virus.

Dans notre pays, seul Colo Colo en a parlé. Aníbal Mosa, au cours de la semaine, a déclaré qu’il remettrait les installations du club albo sous le contrôle des autorités sanitaires. Bien que pour le moment il n’ait pas été nécessaire d’en faire usage car les cas d’infection dans le pays ne sont pas encore un nombre grave.