“Des communications trompeuses, dans le Sud, prêtes pour 10 jours d’enfer”

NAPLES. Ce matin, le Gouverneur de Campanie, Vincenzo De Luca, a adressé une lettre au Premier ministre, au ministre de la Santé, au ministre des Affaires régionales et au ministre des Affaires du Sud, dans laquelle il rend compte de manière très absurde et absurde d’une situation absurde concernant laUrgence Covid-19 au sud.

LA LETTRE DU GOUVERNEUR

«La communication de ces derniers jours concernant l’épidémie est gravement trompeuse. La référence à un plus petit nombre de contagions dans le Nord risque d’effacer complètement le fait que non seulement la crise n’est pas résolue, mais qu’au Sud elle est sur le point d’exploser de façon spectaculaire. Les dix prochains jours seront un enfer pour nous. Nous sommes à la veille d’une très grave expansion de l’infection, à la limite de la durabilité. La perspective, désormais réelle, est d’ajouter à la tragédie de la Lombardie celle du Sud.

Pour nous, c’est une question d’heures, pas de jours. Nous avons déployé des efforts gigantesques avec des milliers d’opérateurs pour suivre le rythme. Mais on ne peut pas creuser dans le rocher à mains nues. Nous devons constater que du point de vue des fournitures essentielles au fonctionnement de nos hôpitaux, presque rien n’est venu de Rome ces dernières semaines. Le niveau de sous-évaluation est très grave. Il n’est pas entendu que les objectifs stratégiques sont deux: contenir la contagion dans le Nord; empêcher son explosion dans le Sud. Dans ces conditions, nous nous dirigeons vers une double tragédie. Le cadre sommaire, pour nous, est contenu dans le présent prospectus ci-joint.

Après avoir créé des dizaines de nouveaux lits pour les soins intensifs, nous risquons de ne pas pouvoir les utiliser faute de fournitures essentielles. Zéro ventilateurs pulmonaires; zéro masque P3; aucun dispositif de protection médicale. Face à l’engagement d’envoyer 225 fans sur les 400 demandés et 621 casques C-PAP en première phase, rien n’est arrivé.

Ce sont les données. Et par conséquent, on ne peut manquer de le signaler d’une manière brutalement claire. Je sais que la situation est difficile pour tout le monde. Je ne veux pas élever le ton. Mais je ne peux pas manquer de dire qu’en ce qui nous concerne, cela nous sépare peu de l’effondrement si le gouvernement est absent. J’espère qu’au moins les chiffres rendent la situation dramatique. Il y a le risque de frustrer un travail gigantesque qui nous a permis de tenir, dans une réalité dont la complexité n’est pas le cas de parler plus loin, et aussi d’offrir au pays une pharmacothérapie utile. Si cette nullité de ravitaillement persiste, nous ne pourrons rien faire d’autre que compter nos morts ».

Vincenzo De Luca

