Des défenses vulnérables clés à Chelsea contre le Bayern Munich

Lors de sa conférence de presse avant-match lundi, le manager de Chelsea, Frank Lampard, a qualifié son équipe de “outsiders” avant leur 16e de finale de Ligue des Champions qui débutera mardi soir à Stamford Bridge contre le Bayern Munich.

Lorsque vous regardez tout autour du terrain, Lampard a frappé le clou sur la tête. Le Bayern vante le prolifique Robert Lewandowski à l’avant, qui connaît une excellente saison. À l’arrière, ils ont le gardien d’origine et vainqueur de la Coupe du monde Manuel Neuer. Partout entre les deux, le Bayern prétendait avoir les meilleurs joueurs.

Sans le talent à égaler, bien que pas loin selon Mateo Kovacic de Chelsea, les Bleus doivent s’appuyer sur un plan tactique astucieux pour déjouer et finalement battre les Bavarois, et cette responsabilité est à l’arrière pour Chelsea à exploiter.

Des défenses vulnérables essentielles à Chelsea contre le Bayern Munich en Ligue des champions

Bayern’s Surprise Back Three

Vendredi soir à domicile, le Bayern a choqué tout le monde en déployant un arrière de Joshua Kimmich, David Alaba et Lucas Hernandez de droite à gauche. Maintenant, s’ils envisagent de jouer contre Chelsea, il est logique d’avoir un match à leur actif dans le système.

Eh bien, peut-être pas. Le Bayern n’avait pas joué une seule fois avec trois défenseurs centraux toute l’année en 32 matchs de compétition dans toutes les compétitions gérées par deux hommes différents à la fois.

Le verdict après ces 90 minutes vendredi? Un moyen décourageant. Pas le soleil et les arcs-en-ciel comme l’imaginait le manager Hansi Flick avant d’envoyer son camp. De plus, le manager a renoncé à l’élément de surprise qu’il aurait pu être mieux servi en économisant pour Chelsea.

Pour aggraver les choses, le Bayern avait l’air moyen et a cédé deux buts à domicile à la dernière place Paderborn. Paderborn, l’équipe qui a joué plus de matchs que de points gagnés, et le Bayern n’a échappé qu’avec les trois points grâce à un but de Lewandowski avec deux minutes de temps réglementaire à jouer.

L’écart de 30 points entre le Bayern et Paderborn avant le match ne ressemblait en rien à cela, ressemblant plutôt à deux équipes égales en regardant un pointeur à six.

Joshua Kimmich est un défenseur naturel et peut jouer n’importe où le long de la ligne de fond ainsi qu’un numéro six. Mais au centre-arrière droit en trois? C’est un nouveau défi pour lui.

David Alaba est un excellent arrière gauche mais comme arrière central? Pas de classe mondiale, même s’il y a joué régulièrement cette année.

Et avec Lucas Hernandez qui revient à la pleine forme après une longue blessure, suivre le jeune dans l’attaque de Chelsea pourrait le rattraper en seconde période.

Le pari de Flick d’envoyer un dos trois semble ingénieux, mais pourrait également s’avérer contre-productif, surtout s’il se bat comme contre Paderborn. Si le Bayern est la meilleure équipe, il doit dicter le jeu depuis le début. Ils doivent être proactifs et non réactifs, ce qui inclut les formations et les tactiques.

Les trois espoirs de Chelsea

Dans la victoire de Chelsea contre Tottenham Hotspur samedi, Lampard a retiré trois lapins de son chapeau. D’abord, Olivier Giroud a commencé pour la première fois depuis novembre en Premier League et a marqué. Deuxièmement, Ross Barkley a joué en attaque et avait l’air vif toute la journée, a enregistré une passe décisive et a fait vibrer la barre.

Enfin et surtout, les trois arrières, ou les trois arrières plus deux arrières, ont également fait des merveilles.

Marcos Alonso a commencé sur la gauche et a marqué le vainqueur avec une frappe brillante en seconde période avec une licence pour avancer et des responsabilités défensives minimales. Reece James a cinglé dans les croix depuis la position de l’aile droite comme toujours et jumelé avec Cesar Azpilicueta au centre arrière droit, les deux positions ont changé de position si nécessaire et se sont bien complimentées.

Dans les deux autres positions de centre-arrière, Andreas Christensen et Antonio Rudiger ont joué respectivement au centre et à l’arrière central et ont étouffé l’attaque de Tottenham pour la plupart.

Sept fois cette année, Chelsea a joué avec trois contre. Cinq fois ils ont gagné et deux fois ils ont perdu, une fois à Valence en phase de groupes et une fois à Southampton en décembre.

Mardi, étouffer le Bayern pour «la plupart» avec un dos à trois ne suffira pas. Deux de Serge Gnabry, Thomas Mueller, Phillipe Coutinho ou Kingsley Coman associeront Lewandowski à l’avant, créant des ravages pour les Bleus.

Avec trois attaquants allemands contre probablement trois défenseurs anglais, la ligne de fond de Chelsea ne peut pas se permettre de s’éteindre. Pas même un instant. Demandez à Tottenham, qui ne sait que trop bien après une défaite de 7-2 en phase de groupes à domicile en automne.

Masterclass tactique nécessaire

Chelsea a une grosse commande à faire face à une équipe difficile du Bayern Munich. Une pléthore de choses doivent se rassembler pour que les Bleus puissent reprendre la tête de l’Allemagne dans quelques semaines.

Le Bayern mène la Bundesliga pour une raison, mais ils ne sont pas sans défauts. Les deux équipes ont des vulnérabilités défensives, comme en témoignent les deux formations changeantes avec un affrontement épique à l’horizon. Avec quelqu’un d’aussi bon à Lewandoski à l’avant, les Bavarois remporteront très certainement des buts à domicile.

Que Chelsea puisse ou non profiter d’une ligne arrière malade avec des joueurs hors de position est le vrai test. Tammy Abraham, Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi manqueront tous aux blessures, ce qui rendra les scores des hôtes beaucoup plus difficiles.

Par conséquent, Lampard doit obtenir sa place tactique s’il a le moindre espoir de célébrer sur le terrain de l’Allianz Arena dans quelques semaines, mais cette fois en tant que manager et dans les 16 derniers de la Ligue des champions au lieu de devenir capitaine en finale. de 2012.

