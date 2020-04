Des détails émergent sur la clause autorisant Man Utd à tout faire pour l’accord avec Haaland

Date de publication: Mercredi 1er avril 2020 6:37

Manchester United pourrait trouver le succès pour la deuxième fois en demandant sa chasse à Erling Braut Haaland en raison d’une clause de libération insérée dans son contrat avec le Borussia Dortmund, selon un journaliste de confiance.

Haaland a explosé sur la scène en septembre avec un triplé lors de ses débuts en Ligue des champions pour le RB Salzburg, le Norvégien marquant 28 buts avant le début de l’année pour le club autrichien.

Une telle forme a culminé l’intérêt de United et le côté d’Ole Gunnar Solskjaer était fortement lié à une décision de l’attaquant, qui aura 20 ans en juillet.

Cependant, Dortmund a battu les Red Devils à la signature de Haaland, son père révélant que le fait que “l’ensemble” de Dortmund voulait que son fils influence la décision en faveur des géants de la Bundesliga.

S’adressant au ESPN FC, cependant, le journaliste Rob Dawson a expliqué que United aurait toujours l’espoir de signer Haaland s’il pouvait respecter la clause de libération de l’attaquant.

“La chose intéressante à propos de cet accord [with Dortmund], cependant, c’est que ses représentants se sont assurés qu’il y avait une clause de libération dans cet accord, ce qui signifie que si une équipe devait le rencontrer cet été, il aurait la liberté d’aller leur parler », a déclaré Dawson.

“Le Real Madrid est intéressé, il a des problèmes de buteurs qu’il pense Haaland pourrait être en mesure de résoudre.

“Mais l’intérêt de United n’a pas disparu. Ole Gunnar Solskjaer le connaît très bien depuis leur séjour à Molde, il connaît très bien son père – il jouait pour Leeds.

“Donc, si une situation se présentait où Haaland voulait quitter Dortmund en été, United serait toujours très intéressé même s’il les avait refusés en janvier.”

Uni ont dû compter sur Mason Greenwood, âgé de 18 ans, qui s’est imposé de façon impressionnante, et sur Anthony Martial pour les périodes de ce mandat en raison de la blessure au dos de Marcus Rashford.

Dawson a ajouté que Solskjaer est “désespéré” de trouver quelque chose de différent des options dont il dispose actuellement.

«Ole Gunnar Solskjaer est désespéré pour ce type d’avant-centre. Ils ont Anthony Martial, qui a admirablement rempli cette saison », a-t-il déclaré.

“Il a marqué beaucoup de buts avec son rythme et son mouvement, mais ils ont besoin de quelqu’un qui ressemble un peu plus à un homme ciblé, un peu plus un point central pour l’attaque.”

Haaland a démarré sa carrière à Dortmund en beauté, marquant 12 buts en 11 matchs.

Dans d’autres nouvelles, Rio Ferdinand a déclaré que United ferait bien de signer Saul Niguez de l’Atletico Madrid.

Les Red Devils ont été liés à un déménagement pour le milieu de terrain ces derniers jours, en remplacement potentiel de Paul Pogba.

Lire la suite…