Des détails émergent sur la demande sévère de Woodward qui a fait échouer l’accord avec King

Date de publication: Mardi 18 février 2020 10:56

Selon le rapport, le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a fait une demande de 15 minutes à Bournemouth, ce qui a provoqué la signature d’un accord avec Joshua King.

Uni, dont le besoin de signer un attaquant en janvier a été intensifié par la blessure de Marcus Rashford, a été effréné au cours de la dernière semaine de la fenêtre de transfert et les Red Devils ont été liés à une foule de joueurs dont Islam Slimani et Teemu Pukki.

Ole Gunnar Solskjaer a finalement choisi de faire venir Odion Ighalo prêté, mais un autre joueur qu’ils considéraient était King, qui avait des liens antérieurs avec United ayant été un ancien stagiaire à Old Trafford.

United aurait fait deux offres tardivement pour le joueur de 28 ans, le deuxième d’une valeur d’environ 25 millions de livres sterling, mais plus de détails sont depuis apparus sur les négociations entre Woodward et le directeur général de Bournemouth, Neill Blake.

Selon The Athletic, Woodward a déclaré à Blake qu’il avait 15 minutes pour accepter l’offre finale de United pour King ou le club signerait un joueur chinois.

Les 15 minutes se seraient écoulées sans réponse de Blake, l’accord de United visant à faire venir Ighalo de Shanghai Greenland Shenuha étant annoncé quelques heures après la fermeture de la fenêtre de transfert.

Le roi a brisé son silence sur l’échec plus tôt ce mois-ci, en disant: «À quel point c’était proche, je n’ai pas de réponse complète. Je dois regarder ce que je dis.

«J’avais une certaine conviction que cela allait se produire. Et c’était un peu sensible pour moi étant donné que j’ai déménagé en Angleterre à 16 ans pour réaliser mon rêve et que je voulais atteindre ce but à Manchester United. »

Ighalo, quant à lui, a subi quelques turbulentes semaines après son arrivée à Old Trafford après avoir été mis à l’écart des activités du club pendant une période de quarantaine de 14 jours en raison des craintes concernant le coronavirus.

Cependant, le Nigérian s’est rendu à Londres pour le choc de United contre Chelsea lundi et a fait ses débuts en camée en deuxième mi-temps après que les Red Devils aient augmenté de 2-0.

Des buts en tête dans les deux mi-temps d’Anthony Martial et Harry Maguire ont permis à United de réduire l’écart avec les quatre à trois premiers points de la Premier League.

L’équipe de Solskjaer est de retour en action jeudi face au Club de Bruges lors du match aller des 32 derniers matches de Ligue Europa.

