Des détails émergent sur le raid du nouvel agent de Leroy Sané

Quelques jours à peine après l’annonce de la descente du domicile de Fali Ramadani par la police espagnole, la Garde civile espagnole a révélé que Ramadani était suspect dans le cadre d’une enquête en cours sur plusieurs agents de football, tous accusés d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. (ESPN).

Ramadani et son partenaire, l’ancien gardien de but serbe Nicola Danjanak, sont les principaux suspects d’un projet de transfert de plus de 10 millions d’euros en Espagne, où l’argent a été utilisé pour acheter des propriétés et des yachts.

Projet présumé de Ramadani

Selon l’enquête, l’agence de Ramadani, Primus Sports Consultancy (anciennement connue sous le nom de Lian Sports), a gardé un œil sur les joueurs d’Europe de l’Est prometteurs et, dès qu’ils ont suscité l’intérêt des meilleurs clubs européens, les ont signés dans des clubs que Ramadani et son partenaire possédaient eux-mêmes. en Serbie et à Chypre, comme l’Apollon Limassol FC à Chypre. Certains joueurs n’ont même pas joué une seule minute pour ces clubs.

Ils ont ensuite vendu les joueurs à un prix plus élevé, profitant des lois fiscales moins strictes desdits pays. Pour cette raison, et comme le Ramadani réside la plupart du temps en Espagne, l’Administration fiscale espagnole accuse l’agent d’évasion fiscale.

Les transferts sous enquête comprennent Luka Jovic du Real Madrid (anciennement de l’Eintracht Frankfurt), que Benfica a acheté à Apollon Limassol avant de l’envoyer à Francfort. Stefan Savic de l’Atlético et Stevan Jovetić de l’AS Monaco et Yevhen Konoplianka du Shakhtar Donetsk (anciennement de Schalke) sont d’autres joueurs importants qui ont été exploités de cette manière.

L’enquête a été ouverte sur la base d’informations révélées en 2016 par Football Leaks. Ramadani devrait comparaître devant le tribunal jeudi.

Il reste à voir comment ces accusations pourraient affecter la relation de Ramadani avec Leroy Sané et son transfert potentiel au Bayern Munich.