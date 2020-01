Des doutes sur Kessié, Milan pense à Duncan

Nous nous attendions à un Milan particulièrement actif sur le marché de janvier: les locaux n’ont certainement pas été déçus. Les Rossoneri tentent d’améliorer l’équipe, entre les entrées et les sorties: après Ibrahimovic et l’arrivée imminente de Kjaer, Alfred pourrait arriver Duncan de Sassuolo.

Un but pour Milan, qui cherche du renfort au milieu de terrain et opterait pour le Ghanéen surtout si Frank part Kessie.

Les 79 de Rossoneri n’ont pas convaincu ni en termes de performances, ni surtout en termes de comportement: c’est pourquoi Maldini et Boban ont pu décider de le faire au moins.

Duncan, muscles et jambe

Ce serait un changement d’hommes, mais certainement pas de caractéristiques, étant donné que Duncan pourrait se définir comme un alter ego de Kessié: beaucoup de race et de quantité au service de l’équipe.

L’AC Milan veut, et cela a été compris, changer radicalement de peau depuis cette session, et pour cette raison même Kessié pourrait être sur le pied de départ, peut-être rester à Milan, sur la rive noir et bleu.

Dans ce cas, les Rossoneri vireraient décidément sur Duncan. Selon l’évaluation de la Gazzetta dello Sport que Sassuolo fait maintenant, c’est 20 millions. Il reste une possibilité qui pourrait bientôt devenir une opportunité.