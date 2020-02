“Des efforts insuffisants, le football n’est pas qu’une question de victoires”

GRAGNANO (NA). De retour dans la maison Gialloblè, le Président de la ville de Gragnano annonce sa démission et explique les raisons qui l’ont amenée à un tel geste. Une situation de classement qui se stabilisait, mais les raisons de l’adieu d’après les paroles du Sonnino ils sont principalement attribuables à une dynamique hors champ non résolue.

LES MOTS DU PRÉSIDENT

“Il semble qu’une éternité soit passée et pourtant, ce n’est qu’en octobre que j’ai assumé la présidence de cette équipe, me fixant comme objectif principal de donner aux Gragnanesi la chance et l’honneur d’avoir une équipe, qui revendique quatre-vingts ans d’histoire, pour laquelle soutenir comme autrefois. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour “nettoyer” le titre, pour donner à nos armoiries l’éclat qu’il mérite. J’ai essayé à plusieurs reprises de dialoguer avec tout le monde, de planifier et de reprogrammer mais, à ce stade, cela me fait mal de dire que tous les efforts déployés pour la cause n’ont pas été suffisants.

Les plus grandes difficultés ont été brillamment surmontées, l’équipe est solide et solide mais cela ne suffit pas … le football n’est pas seulement fait de victoires sur le terrain mais de bien d’autres choses qui peinent aujourd’hui à décoller. Je constate toujours un fort désintérêt et un manque de soutien concret de la part de ceux qui, même dans le passé, professaient aimer la chemise et les valeurs qu’elle représente. Par conséquent, je ne considère pas qu’il soit plus approprié de continuer à occuper le poste de président, mais il est plus approprié de projeter mes énergies pour soutenir l’équipe en tant que fan numéro 1 que j’ai toujours été.

C’est donc avec un immense regret que J’annonce officiellement ma démission en tant que président de l’ASD Città di Gragnano, certain qu’une personne ne sera pas en retard après moi qui pourra très bien continuer le travail accompli jusqu’ici. Je remercie ceux qui ont cru en moi dès le premier jour, qui m’ont donné l’occasion de me battre pour ramener le football propre à Gragnano. Je remercie toute la nouvelle équipe qui a embrassé ce projet avec un esprit de sacrifice depuis décembre, en gardant toujours leur valeur élevée! Je remercie tous les amis qui m’ont toujours dit que seule une femme aurait pu donner un visage propre à cette société. Je souhaite à chacun de nous le meilleur, en gardant toujours à l’esprit le but du salut car, comme une personne qui m’est chère m’a enseigné, “rien n’a été donné tant que tout n’a pas été donné!”.

Dr. Ilaria Sonnino “.