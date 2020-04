Des élections aux fédérations sportives auront lieu en 2020

14/04/2020 à 16:42

CEST

Ramon Fuentes

Le secrétaire d’État aux Sports et président de la CSD, Irene Lozano, Il a rencontré ce matin les présidents des fédérations sportives afin de suivre l’incidence de la crise sanitaire généré par COVID-19 dans le monde du sport.

Au début de la réunion, qui s’est tenue par voie électronique, Lozano Il a remercié les fonctionnaires fédéraux pour leur «rôle exemplaire dans cette situation difficile», tout en soulignant «l’importance qu’ils ont pour aider les athlètes à ce stade». “Notre pays aura besoin de sport pour sa reconstruction, nous devons être à la hauteur. Avec l’union de tous, notre sport a un bel avenir & rdquor ;, a-t-il assuré.

En outre, Lozano Il a souligné que «le secteur du sport est confronté à un changement de paradigme. Quand nous reviendrons dans les rues, tout aura changé. Mais nous avons la possibilité de réaliser un domaine, celui du sport, plus fort et mieux préparé & rdquor ;. “Cette crise a révélé des difficultés, c’est pourquoi nous devons progresser dans l’internationalisation, la viabilité financière, la technologisation, le respect de l’environnement et l’amélioration de la gouvernance des institutions”, a-t-il ajouté.

Lors de la réunion, les mesures prises par la CDD depuis le début de la pandémie ont été revues: rapatriement des athlètes; une information constante sur les mesures gouvernementales adaptées au sport, telles que l’application des ERTE, des reports d’impôts ou des garanties de prêts de l’ICO; aide psychologique aux athlètes; la création de la Task Force pour la promotion du sport (GTID); la mise à disposition des autorités sanitaires d’installations sportives telles que la Résidence Blume ou le Centre de Haute Performance de Madrid; ou des rencontres constantes avec les communautés autonomes, les fédérations et les porte-parole parlementaires dans le domaine du sport.

Dans cette ligne d’actions, Irene Lozano a également souligné les initiatives de solidarité que “nous avons dirigé et aidé à lancer avec la RFEF, la Liga, des clubs comme le Real Madrid CF ou avec vous, les dirigeants des fédérations, ainsi qu’avec les athlètes qui se sont mobilisés pour obtenir 17 respirateurs”.

En revanche, il a rappelé l’approbation par le Conseil des ministres le 24 mars de l’octroi de plus de 50 millions d’euros pour que les fédérations puissent compter sur des ressources suffisantes pour faire face à la situation actuelle générée par la crise sanitaire de COVID-19. «Nous avons réussi à accélérer l’appel et nous attendons son approbation au BOE», a expliqué le président du CSD, qui a ajouté qu’il comprend des prêts d’une valeur de 1,3 million d’euros.

Lozano Il a montré son engagement pour que l’utilisation de ces subventions soit adaptée «autant que possible aux circonstances actuelles que traversent les fédérations & rdquor ;, et toujours« selon la marge accordée par le & rdquor;

La réunion a également permis de rappeler que l’arrêté royal de l’état d’alarme envisage la suspension des délais administratifs, qui reprendra à la fin de cette situation; et que la réglementation actuelle sur les processus électoraux stipule qu’ils doivent être exécutés tous les quatre ans, 2020 étant l’année électorale à toutes fins, comme nous l’avions déjà prévu dans SPORT grâce au rapport envoyé aux Communautés autonomes. “En termes démocratiques, le critère des cycles quadriennaux prévaut”, a déclaré le secrétaire d’Etat aux Sports, qui a encore promis “étudier qu’il y a de la flexibilité pour que les fédérations puissent la convoquer au moment qu’elles choisissent dans le même exercice& rdquor;.

En ce qui concerne le report des Jeux de Tokyo, Lozano a assuré que «le CIO a adopté la position la plus sage: reporter la compétition parce que les athlètes allaient arriver dans des conditions inégales & rdquor ;.

Enfin, il a été transféré aux fédérations l’importance du Groupe de travail pour la promotion du sport (GTID) récemment créé, dont l’objectif est d’apporter des réponses agiles aux problèmes qui émergent dans le domaine du sport du fait de la situation actuelle. Le secrétaire d’État aux Sports a expliqué que «c’est un groupe technique qui recherchera des solutions fondées, avec pragmatisme et volonté de tous & rdquor ;.

Des représentants des 65 fédérations sportives espagnoles ont assisté à la réunion, dont plus de vingt sont intervenus pour exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. En outre, le CSD a réuni le directeur général des sports, Mariano Soriano, et le chef de cabinet, Juan Fernández Carnicer.