Des enfants paient une fortune pour échapper aux mains des joueurs du Premier ministre | Premier League

Cet acte si tendre que voir des enfants sortir du tunnel avec leurs idoles, souriants et heureux, est loin d’être un acte altruiste.

Cela découle du rapport complet présenté par le journal britannique The Telegraph, qui a dressé la liste de ce que les parents des enfants doivent payer pour les minutes de gloire dont ils disposent, entre le départ de l’équipe au tribunal et la fin de Les hymnes

Il faut dire que pour les grandes équipes, c’est un privilège pour les membres du club, sans frais supplémentaires: c’est le cas de Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Arsenal, en plus de Southampton et Newcastle.

Mais il y a des cas incroyables comme West Ham, qui coûte jusqu’à 700 livres sterling pour les jeux de classe A, Aston Villa qui facture 500 livres, Wilves, avec 450 livres et Norwich, qui facture 500 livres pour sortir de la main du capitaine et 379 £ pour le Autres joueurs

L’Everton de Yerry Mina, tire au sort une place parmi les partenaires mais facture 599 $ en don à une œuvre caritative.

Précisément, à ce stade, Malcolm Clark, représentant de l’Association des fans de football, reste en raison de l’incohérence du taux: “De nombreux clubs font don de leurs billetteries pour les affaires caritatives, mais il semble un peu ironique que cette œuvre de bienfaisance profite aux communautés déprimées, ceux qui les empêchent alors, avec leurs prix élevés, d’être une mascotte d’équipe. “

Et presque tout le monde fait payer: Bournemouth demande 235 livres; Burnley, 3010; Crystal Palace, 375; Brighton, 350; Leicester, 355 et Watford, 100 livres.

Tottenham, par Dávinson Sánchez, facture 485 £ pour les matchs de classe A et son tarif le plus bas est de 350 £.