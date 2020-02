“Des engagements honorés, mais des combats gagnés ensemble”

BRINDISI. Jours occupés à la maison Brindisi Calcio, entre augmentation de capital et diverses vicissitudes avec des accusations pleuvaient entre les différents membres et les membres du conseil d’administration de biancazzurro, leAssociation Perbrindisi il a jugé opportun de clarifier sa position dans ce tourbillon d’actualités.

LA CLARIFICATION

À la suite des derniers événements d’entreprise et des griefs qui en ont résulté, une partie des fans, l’Association Perbrindisi précise que ce qui a émergé ces derniers jours a été souligné à plusieurs reprises par les mêmes, ce qui a incité les autres membres à trouver une solution. Et, pour dire la vérité, comme nous l’avons déjà indiqué par nous-mêmes, les différentes parties travaillaient pour résoudre radicalement les problèmes actuels. En effet, le groupe Brindisi, représentant 45% des parts de l’entreprise, avait proposé au groupe Campanie, représentant 50%, deux solutions différentes, avec l’entrée en entreprise d’autant d’entrepreneurs. Malheureusement, ces solutions ne se sont pas vraiment concrétisées, car elles ne sont pas complètement appréciées par V&V.

LA RECAPITALISATION

Pendant ce temps, alors que le groupe Campania, Bassi et Perbrindisi, continuait à couvrir leurs quotas économiquement, le propriétaire de 25%, en raison de problèmes personnels, n’a pas respecté ses engagements au début du championnat, mettant involontairement en difficulté l’ensemble du groupe Brindisi ne peut plus garantir à 45%. Le passage du temps n’a fait qu’accroître les urgences corporatives et logistiques, amenant le président Vangone à proposer à tous les actionnaires la recapitalisation de la S.S.D. Brindisi F.C. Dans un premier temps, cette opération n’a pas été perçue favorablement par tous les actionnaires de Brindisi car, avec les faits ci-dessus, cette solution aurait en fait conduit à l’exclusion de l’actionnaire à 25%, qui n’aurait pas pu s’adapter au augmentation de capital, et donc un fort déséquilibre entre les différentes structures d’entreprise aurait été créé. Mais, étant donné que malgré un travail minutieux de tous, il n’a pas été possible de trouver des alternatives valables, l’ensemble du groupe de Brindisi, avec l’Association Perbrindisi, fixant l’objectif et seul le bien du football à Brindisi, a accepté le recapitalisation.

NOUVEAU MEMBRE ET QUOTE QUESTION

Dans l’intervalle, le groupe V&V, Vangone, a proposé l’entrée d’un nouveau membre qui rejoindrait le S.S.D. Brindisi F.C., à sa demande, avec 40% des actions de la société. Toujours pour le bien de Brindisi Calcio, le groupe Bassi et Giannelli se sont rendus disponibles pour réduire systématiquement leurs parts en les mettant à la disposition du nouveau membre potentiel. Si tout se déroule selon les accords verbaux, le passage des quotas devrait avoir lieu très prochainement et il sera possible de recommencer avec une nouvelle énergie pour mieux revoir le présent et planifier l’avenir pacifiquement. Le groupe de Brindisi espère que cette disponibilité en mettant ses actions à la disposition de ceux qui sont actuellement potentiellement plus forts économiquement, sera réciproque si le groupe de Brindisi propose une situation favorable pour le football de Brindisi.

DES ENGAGEMENTS HONORÉS, DE L’AVENIR ENSEMBLE

L’Association Perbrindisi déclare également avoir toujours honoré ses engagements économiques pris avec l’acquisition de 5% des actions de la société à ce jour, comme nous le dit le groupe Bassi. Il s’agit de corriger ce qui a été erronément exprimé par l’équipe campanienne, c’est-à-dire que depuis octobre elle est la seule à couvrir ce qui est nécessaire pour le championnat actuel. Il est également ajouté qu’en quatre ans, ce club est passé d’un championnat de première catégorie au championnat de Serie D actuel, avec des problèmes extrêmement différents. Cela signifie qu’après cette période de frénésie, il lui faut maintenant une phase d’ajustement normale, qui se trouve, en fait, dans le championnat actuel. Il s’agit, en fait, d’un an, a donc déclaré dès le départ, dans le but d’un salut pacifique, également par rapport aux autres équipes bien préparées pour remporter le championnat. Pour compléter ce qui a été expliqué ci-dessus, l’idée principale de l’Association Perbrindisi demeure: la meilleure façon de gagner la guerre est de commencer à gagner des batailles ensemble.