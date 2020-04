Des équipes argentines qualifiées pour les coupes internationales 2021

Compte tenu des décisions qui ont été officialisées lors de la réunion du comité exécutif de l’AFA, il existe déjà 10 clubs classés. Cependant, il y en a deux autres qui dépendront du fait que le football se joue ou non le reste de l’année.

Avec la ferme décision de l’AFA de mettre fin aux tournois de cette saison et de prendre le tableau annuel actuel en vue du classement des coupes continentales 2021, l’Argentine a défini 10 représentants: quatre pour les Libertadores et six pour l’Amérique du Sud.

ATTENTION: la saison en Première Division sera terminée et avec elle, la suspension de la Super League Cup, selon Claudio Tapia, président de l’AFA. De plus, il n’y aura pas de diminutions et l’année prochaine, le tournoi se jouera avec 26 équipes de première division. pic.twitter.com/hV2VyA4Cqt – SportsCenter (@SC_ESPN) 27 avril 2020

La Copa Libertadores, la plus haute compétition au niveau des clubs au sens international, sera disputée par Boca, champion de la dernière Super League, River (47 points), Racing (42) et Argentinos Juniors (42).

En revanche, il y a deux autres places, une pour la Super League Cup (qui n’a été jouée qu’à une seule date, avant la suspension), et une autre pour la Coupe d’Argentine, qui est très difficile à contester en raison du nombre de transferts. Dans ce cas, Vélez (39 et +12 de différence de buts) aurait presque garanti son ticket pour les prochaines Libertadores, tandis que San Lorenzo (39 et +4) l’attend avec de bonnes chances de le réaliser.

FBL-SUDAMERICANA-AUCAS-VELEZ

Pendant ce temps, la Copa Sudamericana a d’autres clubs comme protagonistes: les quatre places confirmées sont pour Newell (38), Talleres de Córdoba (37), Defence and Justice (36 et +8) et Lanús (36 et +2). Pendant ce temps, Rosario Central (36 et +0), onzième, et Arsenal (35), poursuivent leurs rêves intacts.