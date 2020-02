Des étudiants de Juan Fuentes tombent sous la défense et la justice »Prensaf Fútbol

Lundi 17 février 2020

L’équipe de défense chilienne continue avec une performance irrégulière dans le tournoi argentin et n’a pas pu faire face à la Défense et la Justice en tant que local. Avec Juan Fuentes tout le match, le set «pincharrata» a perdu 2-1 face à un rival direct au classement.

Le 20 de la Super League argentine, les Estudiantes de La Plata ont reçu la défense et la justice mais n’ont pas pu devenir forts à la maison. Celui où Juan Fuentes milite, qui était le titulaire de la totalité de l’engagement, a pris un mauvais départ et n’a pas pu vaincre alors il a fini par tomber 2-1.

A la 20e minute dans la surface de La Plata, il a eu une occasion imbattable de profiter d’un penalty, Gastón Fernández a raté le tir. L’ancienne Université du Chili a frappé fort le centre et le tir est allé très haut. Pour la malchance de la «pincharrata», le but de la défense est venu une minute plus tard. Francisco Pizzini (21 ′) termina de l’intérieur de la surface après une tête.

Dans la seconde moitié, l’équipe visiteuse a étendu l’avantage sur le tableau de bord grâce au but de Rubén Botta qui a placé le ballon à côté du bâton gauche à 63 ′, mais les étudiants n’ont pas abandonné et ont avancé le match. par Mateo Retegui (82 ′) après l’assistance de Marcos Rojo.

Le résultat a laissé les deux équipes égalées dans le score, mais Student s’est retrouvé avec l’avantage au classement, où il était à la onzième place.