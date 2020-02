Des fans bombardent une star avec des messages sur tweet postés des heures après que des clubs, dont Tottenham, soient liés – HITC

Tottenham Hotspur n’est qu’un des clubs crédités d’un intérêt pour Dean Henderson, qui impressionne à Sheffield United.

Le gardien de but de Sheffield United, Dean Henderson, a envoyé un message aux supporters des Blades sur les réseaux sociaux, quelques heures seulement après avoir été lié à des déménagements dans plusieurs clubs, dont Tottenham Hotspur.

Selon Le courrier quotidien, Le Paris Saint-Germain a rejoint Tottenham, Chelsea et Sheffield United pour surveiller de près les intentions de Manchester United pour le joueur, qui excelle à Bramall Lane.

Henderson a conservé les draps les plus propres (neuf) de la Premier League cette saison, aux côtés de Nick Pope de Burnley et de Liverpool Alisson Becker.

Et il est soutenu par beaucoup pour prendre la place de Jordan Pickford en tant qu’Angleterre numéro un aux Euros de cet été.

Le message de 22 ans a attiré d’innombrables réponses de fans de divers clubs.

Mais ce sont ceux d’une persuasion de Sheffield United qui sont apparus les plus vocaux.

Voici ce qu’ils disent de la rumeur selon laquelle le PSG, Tottenham et Chelsea ciblent…

Keylor Navas a impressionné en tant que numéro un du PSG cette saison, cependant, on ne peut pas en dire autant de ses homologues respectifs de Tottenham et de Chelsea, Hugo Lloris et Kepa Arrizabalaga.

