Des fans époustouflés par 8 millions de £ Aston Villa Loanee – HITC

Le défenseur appartenant à Aston Villa a fait ses débuts dans le championnat.

Il semble que James Chester, d’Aston Villa, n’ait pas mis longtemps à faire une nouvelle impression dans le championnat.

Aston Villa a prêté le défenseur de 31 ans à Stoke City, un adversaire du championnat, le dernier jour du mercato de janvier.

Chester est une figure populaire parmi les fans du club des West Midlands et beaucoup n’ont pas pris avec bonté le fait qu’il ait été prêté.

The Wales International, une signature de 8 millions de livres sterling par Villa en 2016 [Express & Star], a fait ses débuts lors de la victoire 3-1 de cet après-midi à domicile contre Charlton Athletic.

C’était une manière brillante pour l’équipe de Michael O’Neill de rebondir après la défaite 4-0 du Derby County vendredi dernier.

Et voici comment les supporters de Stoke ont réagi à la performance de l’homme d’Aston Villa au cœur de leur défense.

Ce qui est triste à propos de Chester, c’est qu’il a probablement déjà joué son dernier match pour Aston Villa.

Il n’a plus de contrat à Villa Park cet été et avec Dean Smith qui compte quatre autres défenseurs centraux, cela n’a pas de sens de donner à Chester – qui a passé la moitié de 2019 blessé et l’autre moitié à la périphérie – un nouveau contrat.

