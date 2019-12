Des géants de l'euro en difficulté émergent en tant que prétendants surprise à l'inaptitude de Man Utd

Date de publication: Mardi 24 décembre 2019 3:44

Galatasaray est devenu la dernière équipe à manifester un intérêt pour le milieu de terrain instable de Manchester United, Nemanja Matic, selon des informations.

Matic a pris du retard sur Scott McTominay et Fred dans l'ordre hiérarchique à Old Trafford cette saison, effectuant seulement deux départs en Premier League.

Avec seulement six mois restant sur son contrat, le joueur de 31 ans devrait passer à autre chose, le Daily Star affirmant qu'Ed Woodward lui avait dit qu'il serait vendu en janvier, avec Marcos Rojo.

Jusqu'à présent, l'Inter Milan est devenu un prétendant potentiel, avec l'ancien patron de Chelsea Antonio Conte à la recherche de renforts alors que son équipe cherche à continuer à détrôner la Juventus en tant que champion de Serie A. Les blessures ont raccourci ses options de milieu de terrain, donc une réunion avec Matic pourrait apaiser ses inquiétudes.

L'Atletico Madrid souhaite également emmener le joueur en Liga, avec la conviction qu'il pourrait également les aider sur la scène européenne. L'équipe de Diego Simeone devrait jouer à Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L'international serbe pourrait même rester en Premier League, après avoir refusé d'exclure une réunion avec Jose Mourinho à Tottenham.

"Comme je le sais, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie", a-t-il déclaré à Omnisport. "En ce moment, je suis un joueur de Manchester United et très concentré sur mon travail et à l'avenir, nous verrons ce qui va se passer."

Cependant, Fanatik (via Sport Witness) ajoute que Galatasaray aimerait également pousser pour Matic, en raison de deux mouvements de grande envergure qui ne fonctionnent pas.

Ils ont signé Steven Nzonzi de Roma et Jean-Michael Seri de Fulham, tous deux en prêt, au cours de l'été, mais aucun des deux joueurs n'a réussi. Seri a été limité à seulement cinq matches de championnat, tandis que Nzonzi a été puni pour mauvaise discipline et a publiquement critiqué ses coéquipiers.

Par conséquent, la partie basée à Istanbul cherche une option plus fiable au milieu et est prête à tenter sa chance dans la course à la signature de Matic.