Des idées inspirantes pour un football en évolution permanente

“L’espace semble être plus apprivoisé que le temps: partout on trouve des gens qui portent des montres, mais il est très rare de trouver des gens qui portent une boussole. Nous devons connaître l’heure à tout moment mais nous ne nous demandons jamais où nous en sommes. Nous pensons que nous savons: je suis à la maison, au bureau, dans le métro, dans la rue. C’est évident, bien sûr, mais y a-t-il quelque chose qui ne l’est pas? (Georges Perec, «Espèces d’espaces».)

En lisant “The Traveler’s Tao” de Paul Theroux, je me suis inspiré du voyage complexe que le football a fait jusqu’à présent, ainsi que de la recherche de nouvelles voies vers son évolution future. Ainsi, ce que Borges a dit me vient à l’esprit: “Je suis un explorateur solitaire qui a perdu la boussole et la carte.” Il était précisément un détracteur du football, bien qu’il ait accepté que toute exploration nécessite une carte et une boussole. Le football, pour moi aussi. Et l’importance du voyage, ses règles, les endroits dangereux à éviter, la sagesse du voyage qui apporte des expériences, petits et grands détails absolument nécessaires pour connaître le jeu et réussir. C’est pourquoi le livre nous illustre avec des phrases très appropriées pour le rapprocher du football et comprendre le jeu: “Le voyage est fatal pour les préjugés, le fanatisme et l’étroitesse d’esprit, et à cause de cela, beaucoup de nos gens en ont besoin comme médicament” . Justement, à la suite de la pandémie de «coronavirus», le football mondial a dû fermer toutes les compétitions qui pouvaient être contre-productives en raison des conséquences qui en résulteraient, à savoir des infections massives. Et cloîtrés chez eux, les fans décompressent avec l’absence de compétition et tout ce qui y est inhérent. Donc, la médecine du football, pour le moment, ne fonctionne pas.

«En voyage, on accepte n’importe quoi; l’indignation reste à la maison », une question qui ne se pose plus. Le parcours de la Ligue 2019/20 a été suspendu, “l’indignation” est à la maison et il n’y a pas de soupapes d’échappement. Parce qu’on pouvait voir du football en conserve mais ce n’est pas pareil, un jeu déjà joué, déjà vu, qui est connu a priori, les résultats n’ont plus aucune valeur marchande. “Le voyage fait le quotidien comme les bons romanciers: il l’encadre comme un tableau ou il le pose comme un joyau, pour que ses qualités intrinsèques soient plus visibles …” Et nous sommes restés nus sans concurrence pour nous accueillir . Mais il n’y a pas de mal qui ne vienne pas pour de bon, car on peut y réfléchir sans précipitation de points et de jeux pour gagner, tirer ou perdre. “Parfois, il me semble qu’il y a une recherche fondamentale dans le voyage, la recherche de l’inattendu.” C’est la plus grande valeur ajoutée que le football a encore, l’inattendu, la recherche de rendements et d’objectifs.

La vérité est que les fans de football sont restés vides ces jours-ci, je vais en profiter pour voir une vidéo d’histoires de joueurs notables (il n’est pas nécessaire qu’ils soient des “dieux” ou “d’autres planètes”, “cosmiques”, ou quelque chose comme ça Récemment, j’ai été surpris par l’un de Cristiano Ronaldo en son temps de Sporting Lisbonne lors de ce match amical contre Manchester United au stade Alvalade, prélude à sa signature par les Anglais. Comment ce joueur de 18 ans jouait-il bien! tire-bouchons “au sommet du ballon, il a bien dribblé, brillant, créatif, il avoue lui-même que maintenant il joue plus directement et qu’il se sent mieux que le style de l’époque. Ce sont des moments de réflexion et non d’excitation. Comme l’a dit Léonard de Vinci:” Il il faut garder notre boussole dans les yeux et non dans la main, pour que les mains s’exécutent, mais les yeux jugent. »En voyant Cristiano Ronaldo dans ce match référé, on se demande comment ce joueur n’a pas été objec ou observation, ou tentative de signature, par des clubs nationaux tels que Barcelone ou le Real Madrid avec l’âge et la maturité déjà indiqués. Ou est-ce que la mémoire ne m’atteint pas et je n’en suis pas conscient, même moi qui ai toujours été très sensible au football portugais. Ma boussole montre qu’à cette époque, elle n’était pas orientée vers les détails de ces signatures dynamiques. Bien qu’il existe des preuves que la Lisbon Sporting Academy est hautement accréditée, des personnes de haut niveau y sont passées: le Ronaldo susmentionné, ancien Figo qui a fini par signer pour Barcelone, et même le légendaire Eusebio qui est passé de Monzambique bien qu’il ait fini par la suite fans enthousiastes au Benfica Lisbonne.

“Celui qui tombe amoureux de la pratique sans science est comme le marin qui monte sur le bateau sans gouvernail ni boussole, sans savoir avec certitude où il va”, a expliqué Patrick Süskind. Dernièrement, la seule chose dont on parle est les transferts, plus le joueur en vaut la peine, plus l’enthousiasme est suscité chez les fans eux-mêmes et plus les adversaires sont découragés. Tout le monde “découvre” des phénomènes à bas prix, mais en prétendant jouer en tant que footballeurs à part entière et que leur performance ne les a pas encore atteints, la frustration les accable. Et ils remettent en question les politiques à moyen / long terme, levant à nouveau le drapeau des «grandes signatures». Et moi, qui a vu le rapport de Cristiano Ronaldo se produire à un niveau extraordinaire à 18 ans, j’ai découvert que la première année qu’il a joué pour Manchester United, il n’a pu marquer que 7 buts et que sa manière de se conduire en le match. Ferguson aurait-il des doutes la première année de la signature de Ronaldo? Car, en plus, lorsque les jeunes joueurs sont recrutés, de nombreuses voix apparaissent toujours sur le travail de carrière et l’émergence de jeunes locaux formés à la culture de l’équipe. Un bon jour, ils font leurs débuts et la performance n’apparaît pas la première fois, donc dans le prochain match, leur alignement n’est pas garanti. Le court terme des résultats est le plus grand ennemi des carrières de football.

C’est pourquoi il est si important de ne pas induire en erreur et de maintenir les principes: «La boussole est une excellente métaphore physique des principes car elle pointe toujours vers le nord. La clé pour maintenir une haute autorité morale est de suivre continuellement les vrais principes du nord », selon Hart Crane. Il est surprenant de la fermeté avec laquelle Villarreal est en mesure de rivaliser avec une idée maintenue dans le temps, malgré les difficultés à obtenir des points chaque jour de match. Ou encore, une équipe aussi «mystérieuse» (Difficultés à atteindre leurs objectifs avec aussi peu de moyens) que Éibar pour que son coach mène à sauver la catégorie, menant avec une idée prédéterminée et typique d’une grande équipe, après tout, c’est l’équipe qui joue le plus longtemps sur le terrain de l’équipe adverse, plus de 60% du temps a joué. Ainsi que des équipes comme Grenade, dirigées par un entraîneur «anonyme» (Diego Martínez) qui parvient à transmettre des valeurs à une majorité de joueurs qui ont réussi à grimper de la deuxième division à leur équipe et cette saison ont atteint les demi-finales de la Copa del Rey bien qu’ils aient été éliminés. contre l’Athletic Bilbao déjà dans les dernières secondes du match. Et c’est que ces équipes ne pourraient survivre sans une boussole et un nord solidement fixé, puisque le budget ne leur parvient pas pour signer des figures en herbe ou même des footballeurs qui reviennent et ont encore du potentiel. C’est pourquoi l’incroyable exploit de Getafe, par les mains de l’entraîneur José Bordalás, est si important, une gestion sensée soutenue par son président Torres, un personnage singulier qui me semble en savoir plus sur le football que ses collègues communs. Et d’autres…

C’est dans ces cas où l’un des prémisses de Stephen Covey est rempli: “Nous avons un plus grand besoin d’une vision, d’un objectif et d’une boussole, d’un ensemble de principes ou d’instructions, et moins besoin d’une feuille de route.” Revenant aux influences de Paul Theroux, qui a souligné dans “Le Tao du Voyageur” ​​les enseignements à transférer: “Et quoi que vous fassiez, n’oubliez pas la boussole.” Ce bon sens nécessaire que les dirigeants, les entraîneurs, les footballeurs, même les supporters et les médias, vont devoir réfléchir à ces moments d’attente nécessaires en cette période de «coronavirus». Peut-être devrions-nous approfondir ce qu’Albert Espinosa nous a invité dans son livre “Des boussoles qui cherchent des sourires perdus”: “Pour vivre, il faut vivre … Je pense que nous ne devons pas l’oublier.” Et à partir de là, le football évolue vers une amélioration continue …

Surprenante a été l’interview du footballeur d’Osasuna, Chimy Ávila (Marca, 15.03.20, Nacho Labarga et Lorena González), qui dit: “Celui qui oublie d’où il vient ne sait pas où il va.” Un humble footballeur qui entrait dans le collimateur des grands pour sa générosité dans la livraison et son efficacité dans le jeu. Il raconte amèrement le détail qu’une personne qui lui a envoyé un whassap tous les lundis et depuis que la blessure a cessé de l’envoyer. Et il se souvient de ce qu’il ressentait à chaque fois qu’il jouait dans son quartier et il s’énerve quand on lui dit qu’il est l’image de ce football, quand on lui rappelle qu’il allait s’entraîner pieds nus et à cheval à six heures du matin. “Quand vous me dites paddock ça me donne la chair de poule. J’ai nourri ma famille dans un enclos, donnant un coup de pied de pénalité. Quand je vois le petit terrain, le bonheur me vient à l’esprit, comment nous jouions … Chaque fois que j’entre dans un champ, mon esprit est vide. Mes yeux sont rivés et sur le court, qui est comme celui de mon quartier. J’essaie de transmettre ce bonheur sur le terrain, même si un défenseur central veut me frapper ». Et il reconnaît qu’il n’a pas toujours bien fait les choses: «Je n’ai pas fait de mal dans quelque chose de concret, je l’ai fait plusieurs fois. Le mal vient des mensonges, de la trahison, du toucher à quelque chose qui n’est pas le vôtre, de l’envie, du fait de dire du mal de quelqu’un… C’est déjà du mal ». (…) «J’ai appris en tant que garçon que tout devait être sacrifié. Easy ne va pas venir, c’est ce que je représente sur le terrain. Je n’attendrai pas à la porte de la zone que le ballon arrive et pousse. Je vais essayer de faire le jeu et le but… Maintenant, mon rêve est que tout le monde ait la plus grande bénédiction. »