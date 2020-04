Des mesures anti-crise pour la région Campanie, allouées plus de 600 millions d’euros. Voici les détails

NAPLES. Il y a quelques minutes, le gouverneur de Campanie, Vincenzo De Luca, à travers ses canaux sociaux officiels et ceux de la Région, a rendu compte de nouvelles mesures économiques pour soutenir les citoyens et les entreprises. Plus de 600 millions d’euros seront garantis, pour un minimum de santé et de bien-être garanti.

LA CAMPANIE EST SUR LE TERRAIN

Avec la contribution des propositions reçues des institutions locales, des groupes politiques, des organisations sociales, syndicales et commerciales, des institutions bancaires, du bénévolat et des organisations religieuses, nous avons défini le plan socio-économique de la région de Campanie contre la crise. Plus de 604 millions d’euros sont alloués.

Les principales mesures prises comprennent:

1️⃣ Contribution aux familles avec des personnes handicapées

2️⃣ Pensions minimales portées à 1 000 euros pour deux mois

3️⃣ Contribution de 2 000 euros aux entreprises commerciales, artisanales et industrielles;

4️⃣ Bonus pour les professionnels et les travailleurs indépendants;

5️⃣ Bonus aux fermes et aux pêcheries;

6️⃣ 30 millions pour le secteur du tourisme.

ICI LE PLAN COMPLET ET LES DÉTAILS