Des millionnaires veulent enfin décoller dans la classique de Bogotá

Il ne reste que deux jours pour la classique Bogota. Les millionnaires travaillent à un rythme accéléré pour préparer le jeu qui, comme le prévoit le professeur Alberto Gamero, pourrait être le début de la reprise. Et c’est que le début de Millionaires a été très pauvre jusqu’à présent, avec deux défaites, deux nuls et une seule victoire.

L’équipe bleue de Bogotá est actuellement en 16e position, avec seulement 5 unités. Dans sa tentative de changer le cours erratique de l’équipe, Gamero a essayé différentes variantes. Parmi eux, l’inclusion de Cristian Arango en tant qu’avant-centre et Felipe Banguero sur le côté gauche.

“Dans ces cinq dates, nous manquons de points”, a admis Gamero. Cependant, l’enseignant pense que le classique est, en plus d’un grand défi, une opportunité: «Le match avec Santa Fe nous donnera ce modèle de vouloir changer les choses et de se battre pour entrer en finale. Nous sommes convaincus qu’il y a du chemin à parcourir et nous nous battrons à chaque match, il y a encore beaucoup de points à jouer. Je vois un groupe avec un désir de changer cela. »