Des moments marquants de la saison en Premier League

WATFORD, ANGLETERRE – 29 FÉVRIER: Le tableau de bord affiche le score au coup de sifflet final comme 3-0 Watford mettant ainsi fin à la course invaincue de Lioverpool lors du match de Premier League entre Watford FC et Liverpool FC à Vicarage Road le 29 février 2020 à Watford, United Royaume. (Photo de Charlotte Wilson / Hors jeu / Hors jeu via .)

La saison de Premier League 2019/20 est peut-être actuellement en pause, mais il y a eu beaucoup de moments marquants depuis le début de la campagne.

Le coronavirus a brusquement interrompu le jeu que nous aimons avec tant de motifs.

Nous sommes devenus tellement habitués à regarder le football à portée de main que nous nous retrouvons soudainement à perdre des heures à jardiner, à entretenir la maison et à cuisiner.

Essayer de trouver un guide sur la façon de suspendre nos abonnements Sky Sports est devenu une recherche Google populaire.

Des moments marquants en Premier League

Sheffield United

Les bookmakers MGM offrent d’excellentes offres promotionnelles, mais peu auraient pu prédire à quel point Sheffield United s’était installé dans le haut de gamme.

Les hommes de Chris Wilder ont produit plusieurs excellentes performances pour prendre des points à Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur et Manchester United.

Personne n’est certain de la façon dont le classement final sera déterminé, mais les Blades se sont fait de solides prétendants à une place en Ligue Europa.

Fin inégalée de la Premier League de Liverpool

Jurgen Klopp a conçu une équipe de Liverpool qui n’a peur de personne et joue avec une créativité et une classe telles qu’elles ont été imparables cette saison.

Presque imparable, devrions-nous dire. Les Reds étaient sur une série de 44 matchs sans défaite en Premier League, mais sont tombés à une remarquable défaite 3-0 à Watford à la fin de février.

Il est peu probable que la défaite empêche en aucune façon Liverpool de revendiquer son premier titre de haut niveau très attendu en 30 ans, mais c’est un moment exceptionnel garanti.

Défaite de Newcastle United contre Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer s’est retrouvé sur la glace mince à divers stades cette saison, mais rien de plus après une défaite contre Newcastle United.

Les deux parties ont entamé une séquence de cinq matchs sans victoire, mais c’était une excellente occasion pour les Red Devils de commencer un sort de forme.

Mais ce sont les Magpies de Steve Bruce qui ont fini en tête alors que Matty Longstaff a marqué au milieu de la seconde période pour renvoyer United à la défaite.

