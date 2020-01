Des nouvelles récentes sur les transferts ont sûrement mis fin à la carrière d’un homme d’Aston Villa – HITC

Henri Lansbury a rejoint Aston Villa lors du mercato de janvier 2017, mais sa carrière en B6 pourrait-elle maintenant se terminer?

C’était en janvier 2017 quand Aston Villa, qui n’avait subi que la relégation de la Premier League, entamait une nouvelle série de dépenses dans le championnat alors qu’elle visait à sortir de la ligue sans doute la plus difficile du monde.

Sous la direction de Steve Bruce, alors directeur de la Villa, le quadruple vainqueur de la promotion a fait une descente chez ses collègues rivaux du Championnat pour signer des signatures de James Bree, Conor Hourihane, Scott Hogan et Henri Lansbury.

Maintenant, parmi les joueurs ci-dessus, seuls le duo de milieu de terrain Hourihane et Lansbury sont dans l’équipe première, avec Bree sur un prêt d’une saison à Luton et l’attaquant Hogan, également sur un prêt d’une saison, essayant de relancer sa carrière dans la lutte Alimenter.

Lorsque Hourihane et Lansbury sont arrivés à Villa Park pour la première fois, beaucoup était fait du duo de milieu de terrain à l’esprit d’attaque, qui, espérons-le, allait apporter de la magie dans un milieu de terrain de Villa qui était affamé de qualité depuis un certain nombre d’années.

Tandis que Hourihane a livré la marchandise lors de la promotion de Villa la saison dernière et a produit des performances positives ce trimestre. Il est juste de dire que l’on ne peut pas en dire autant de la carrière de Lansbury à Villa Park, qui, malheureusement, est allée dans la direction opposée à celle de l’Irlandais.

Malgré son passage aux Midlands en même temps, Hourihane a disputé 132 matchs sous le maillot de Villa, marquant 28 buts et 19 passes décisives. [transfermarkt], tandis que Lansbury, blessé et hors de forme, n’a disputé que 48 matches, marquant les deux buts et fournissant huit passes décisives. [transfermarkt].

Un domaine qui n’a pas fonctionné pour Dean Smith cette saison est de trouver la bonne formule au milieu du parc. Même lorsque John McGinn était en forme, des questions étaient posées aux milieux de terrain, car sa récente blessure a forcé le club à plonger sur le marché et à obtenir les services du vainqueur de la Premier League, Danny Drinkwater. [AVFC’s official webite].

Maintenant que Drinkwater est arrivé, cela soulève de sérieux doutes quant à l’avenir de Lansbury à Villa Park, car c’est sûrement la fin de la signature de Bruce en 2017.

Alors que Hourihane a été dans et hors de l’équipe, il peut toujours être une menace et figure toujours régulièrement en Premier League par rapport à l’Anglais.

Et malgré les deux signatures estivales, Marvelous Nakamba et Douglas Luiz, frustrant les fans avec certaines de leurs performances, eux aussi sont toujours en avance sur Lansbury dans l’ordre hiérarchique, sans oublier le McGinn blessé.

Cela laisse Lansbury en tant que sixième milieu de terrain de choix à Villa Park et Jack Grealish, qui a largement joué ces derniers mois, n’a même pas été inclus.

En termes simples, Lansbury a eu un certain nombre de chances de prouver sa valeur cette saison, mais il n’a tout simplement pas tenté sa chance au moment le plus important.

Le meilleur exemple est la défaite de Villa FA Cup à Fulham, où Smith a envoyé un message clair à ses joueurs qu’il y avait des places à gagner dans son équipe blessée et hors de forme. Peu de joueurs ont tenté leur chance, en particulier Lansbury.

Par conséquent, ce ne serait pas une surprise s’il finit par se séparer du club ce mois-ci, car un accord de prêt à un club de championnat pourrait lui faire du bien.

Dans d’autres nouvelles, les fans d’Aston Villa réagissent à l’accord annoncé avec Callum O’Hare