“Des nuits comme celle-ci renforcent la philosophie de l’Athletic Bilbao” »Football Press

Gaizka Garitano, directeur technique de l’Athletic Club de Bilbao, était heureux du classement de son équipe en demi-finale de la Copa del Rey après avoir éliminé Barcelone à San Mamés. Dans le cas présent, il a souligné la philosophie de l’institution où seuls les acteurs sont utilisés par rapport au Pays basque.

«Je suis content pour les gens, car c’est une chute pour tout le monde. De telles nuits renforcent notre philosophie même si nous avons des difficultés. Nous avons de la fierté, la poussée des gens et une équipe qui va toujours de l’avant », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«Le travail de l’équipe a été énorme. S’il est vrai que dans la seconde partie ils se sont imposés car ils ont de bons footballeurs, mais on n’abandonne pas et on se remet des mauvais moments. Nous ne sommes pas faciles à battre », a-t-il ajouté à propos du processus de jeu.

En raison de l’humeur de ses élèves, il a déclaré: «Tout le monde est très heureux. Je suis content pour les enfants, pour leurs efforts, pour leur générosité. Chaque équipe a ses caractéristiques et nous allons toujours jusqu’au bout. Nous avons de nombreux joueurs jetés par l’effort. J’ai eu beaucoup de plaisir à regarder le match parce qu’ils voulaient jouer et nous sommes allés pour eux. »

À la fin, il a souligné qu’Athletic et son rival, Real Sociedad, faisaient partie des quatre premiers du concours, où ils pourraient se qualifier pour la dernière étape. «J’aime que les équipes basques atteignent le plus haut possible. Toucher celui qui touche sera compliqué », a-t-il conclu.