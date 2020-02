Des offres sur la table pour Ozil alors qu’un agent fait allusion à un grand déménagement après avoir quitté Arsenal

Date de publication: vendredi 28 février 2020 16:45

L’agent du milieu de terrain d’Arsenal, Mesut Ozil, a révélé qu’il existe actuellement des «options» pour son client, qui, selon lui, ne quittera pas le nord de Londres avant l’expiration de son contrat.

Ozil, qui a rejoint les Gunners en 2013 de Real Madrid, a été largement impressionnant aux Emirats, mais a traversé une période difficile sous l’ancien patron Unai Emery.

L’Espagnol a limité le temps de jeu du milieu de terrain pendant une partie considérable de la saison, mais Ozil a connu une résurgence avec Mikel Arteta, dont l’équipe n’a perdu qu’une seule fois en 2020.

Ozil a été à plusieurs reprises lié à un éloignement d’Arsenal au cours des derniers mois, mais en parlant à i News, son agent, Erkut Sogut, a insisté sur le fait que son client n’irait nulle part prochainement.

“Pour le moment, nous ne parlons même pas de [him leaving], car il lui reste encore un an et demi », a expliqué Sogut.

«Il lui reste encore 15 mois. D’ici là, il restera à Arsenal, c’est sûr. Il restera jusqu’à la fin de son contrat. Il n’y a aucune chance qu’il s’en aille. “

Demandé si Ozil pourrait partir quand il entrera en agence libre l’été prochain, Sogut a admis qu’il y aura un éventail de clubs intéressés pour diverses raisons.

“Il entre dans la fin de ce contrat, il aura 32 ans, il sera agent libre et ce n’est pas une mauvaise situation”, a déclaré l’agent.

«Et il aura probablement une centaine de millions de followers sur les réseaux sociaux à ce moment-là, son marketing sera plus important d’ici là.

“Et il a 32 ans pour pouvoir continuer à jouer dans le football de haut niveau pendant les deux ou trois prochaines années.”

En effet, Sogut a également révélé qu’il avait déjà présenté des propositions de clubs pour éloigner Ozil des Emirats.

«Je regarde toutes les options, je dois maximiser et obtenir le meilleur contrat pour lui», a-t-il déclaré.

«Les options arrivent maintenant. Peut-être qu’il restera et aura un nouveau contrat avec Arsenal. Peut-être qu’il a une bonne fin de saison et une bonne saison prochaine et le club lui propose un nouveau contrat.

«C’est au club à la fin, pas à moi ni à Mesut. Si le club ne lui fait pas d’offre, il ne peut pas rester. S’il reçoit une offre du club, il la considérera. »

Alors qu’Arsenal n’a perdu qu’une seule fois cette année, cette défaite a été difficile à prendre, les Gunners s’étant retirés de la Ligue Europa jeudi aux mains de l’Olympiacos.

Le match de Premier League d’Arsenal avec Manchester City dimanche est reporté en raison de la participation de City à la finale de la Coupe Carabao.

