“Des pénalités inventées. Moins payantes que les abonnés”

Une rivière en crue Franco Manniello, président de la Juve Stabia, qui n’a pas digéré le k.o. 2-1 contre Pérouse, contestant notamment la concession des deux pénalités qui ont décidé du match.

Ce sont ses mots: «Nous aurions mérité la victoire, mais évidemment pour quelqu’un, six résultats utiles d’affilée étaient déjà trop nombreux et nous étions arrêtés. Les deux pénalités de Pérouse ont été inventées de la tête par l’arbitre, et nous sommes dans le dixième leur ont permis cette année. Évidemment, il y a également une soumission psychologique en B, pas seulement en A.

Et il ajoute: «Nous étions silencieux après les épisodes du début du championnat, mais quand c’est trop c’est trop et les points valent beaucoup, surtout si l’on considère que cela nous sauve. Cependant, je félicite l’équipe qui l’a placée sous Pérouse et en la remportant, elle l’aurait dépassé avec mérite. Salut? S’ils ne nous envoient pas d’autres personnages comme ça, nous garderons B les yeux fermés ».

Il n’épargne pas non plus un bâton au public Stabiese: “Aujourd’hui était le jour jaune et bleu, mais après une période aussi positive à Menti, il y avait moins de payeurs que d’abonnés. Castellammare est une ville particulière, et une véritable explication est difficile à trouver, étant donné que seule la ville compte 65 000 habitants, sans parler du quartier “.