Des photos d’entraînement prometteuses ont donné de l’espoir à certains fans des Rangers – HITC

Les Rangers ont récemment manqué le capitaine Ibrox James Tavernier.

Certains supporters des Rangers se sentent optimistes quant au retour de James Tavernier à l’action après que le club a publié des photos de son retour à l’entraînement cette semaine.

Le capitaine du club a raté les derniers matchs contre Stranraer, St Mirren et Hearts en raison d’une blessure, mais semble maintenant se rapprocher pour reprendre sa place sur le flanc droit du Gers.

Il a été un absent notable, les Rangers ayant moins de ballon hors de la défense et moins de soutien sur les flancs pour aider leurs joueurs attaquants.

Avec Ryan Kent et Joe Aribo jouant moins comme des ailiers et plus comme des milieux de terrain offensifs flottants, l’équipe de Steven Gerrard a vraiment besoin de cette largeur naturelle pour aider à exploiter les défenses difficiles à briser.

Il est également juste un membre influent du vestiaire et le fait de ne pas avoir ses conseils sur le terrain lors de matchs récents ne peut pas avoir aidé leur quête pour obtenir des résultats.

Malheureusement pour les Rangers, il n’est pas tout à fait prêt à revenir pour le match de ce soir contre le comté de Ross, Matt Polster devant vraisemblablement prendre un départ rare à l’arrière droit.

L’Américain n’a en fait pas commencé du tout dans la ligue depuis sa signature en janvier dernier. Cependant, il a semblé tranchant en sortant du banc contre Hearts le week-end.

Les fans décomptent maintenant les jours du retour de Tavernier, avec beaucoup de choses sur Twitter pour partager leurs pensées cette semaine…