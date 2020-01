Des rapports affirment qu’un attaquant rapide devrait rejoindre Tottenham et qu’il manquera le match d’aujourd’hui – HITC

Tottenham Hotspur se rapprocherait de Steven Bergwijn.

Selon FOX Sports et De Telegraaf, l’attaquant du PSV Eindhoven Steven Bergwijn devrait quitter le club pour rejoindre Tottenham Hotspur.

On prétend que Bergwijn a été retiré du match du PSV contre le FC Twente cet après-midi, et son passage potentiel aux Spurs en est la raison.

Les deux sources affirment qu’un déménagement est maintenant proche, les Spurs espérant obtenir Bergwijn à bord rapidement avant la date limite de transfert vendredi.

Bergwijn, 22 ans, est un ailier rapide et habile qui a impressionné cette saison, marquant cinq buts et 10 passes décisives en Eredivisie, après avoir marqué 14 buts et 12 passes décisives le trimestre dernier.

International hollandais avec sept sélections à son actif, Bergwijn est polyvalent car il peut jouer sur les deux flancs, et a même joué comme attaquant pour les Pays-Bas.

C’est ce dont les Spurs ont le plus besoin en ce moment; un attaquant. Harry Kane est absent jusqu’en avril, et ils ont été liés à une foule d’attaquants de centre ce mois-ci.

Peut-être que Jose Mourinho pense maintenant que Bergwijn peut continuer son développement en tant qu’attaquant, tout en étant capable de reculer largement lorsque Kane revient de son licenciement.

Ces déclarations selon lesquelles un accord est conclu sont venues de nulle part, mais avec deux sources solides aux Pays-Bas suggérant maintenant qu’un mouvement est en cours, Bergwijn est un nom que les fans doivent garder à l’œil cette semaine.

