Des rapports contradictoires révèlent une énorme bataille entre Liverpool et Man Utd pour Jadon Sancho

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 2:38

Le spécialiste norvégien Jan Aage Fjortoft a révélé des conversations contradictoires avec des journalistes au sujet de Jadon Sancho, pointant vers une bataille entre Liverpool et Manchester United pour l’ailier.

Après avoir été impressionné par son impressionnante performance lors du dernier mandat avec 17 buts et 18 passes décisives cette fois-ci, Sancho a été fortement lié à un éloignement du Borussia Dortmund vers la Premier League.

En effet, SanchoLe dernier but de samedi, qui a valu à son équipe une victoire 1-0 sur Fribourg, lui a permis de marquer en sept matches de championnat consécutifs.

Liverpool et Uni continuent d’être crédités d’un grand intérêt pour l’international anglais, tandis que Chelsea serait également en lice.

S’adressant au Daily Express, Fjortoft, qui a assisté à la victoire de Dortmund sur Fribourg, a révélé qu’il avait conversé avec deux journalistes qui ont offert des points de vue contrastés sur l’endroit où Sancho jouera la saison prochaine.

“Je suis arrivé il y a une heure et j’ai parlé à deux journalistes et tout ce dont nous avons discuté était Sancho”, a déclaré Fjortoft.

«Où finira-t-il l’année prochaine? Ce journaliste très expérimenté est venu vers moi et m’a dit: “Jan, les gens dans et autour du club disent qu’il ira à Manchester United”.

“Manchester United est très proche de lui, ils le suivent de près et ils s’attendent à ce qu’il joue à Manchester United l’année prochaine.”

«J’ai demandé à un journaliste qui suit [Sancho] proche de l’un des plus grands journaux d’Allemagne.

“J’ai demandé s’il irait à Manchester United, mais il a dit:” Non, non, non, Sancho ira à Liverpool “.

«Manchester United est également pour lui et il y a également quatre ou cinq grands candidats, mais il pensait qu’en raison de l’amitié entre Klopp et ce club, ils préféreraient qu’il aille à Liverpool.

“Ils ont dit imaginez que s’ils avaient quatre ou cinq candidats qui paient tous le même prix, ils le laisseraient aller là où ils ont des amis.”

Un large attaquant serait la priorité absolue du patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, cet été, et des rapports précédents ont affirmé que Federico Chiesa de la Fiorentina est sur son radar.

Liverpool, quant à lui, pourrait avoir un été chargé après l’annonce de jeudi de 42 millions de livres sterling de bénéfices avant impôts.

Les Reds sont étroitement liés au RB Leipzig Timo Werner, qui a été sous forme de cloques ce terme.

EN SAVOIR PLUS: Liverpool s’attend à ce que le duo s’en aille alors que le rapport nomme la principale cible de Klopp