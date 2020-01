Des rapports indiquent que Bruno Fernandes du Sporting Lisbon pourrait être à quelques heures de rejoindre Manchester United

Selon le Portugal, Bruno Fernandes, du Sporting Lisbon, pourrait être à quelques heures de rejoindre Manchester United.

Après avoir confirmé cet après-midi qu’Olé Gunnar Solskjaer et Mike Phelan se sont rendus au Portugal pour regarder l’international portugais, il a été révélé par O Jogo que le président du Sporting, Frederico Varandas, s’est rendu en Angleterre aujourd’hui pour discuter du transfert avec des représentants de Manchester United.

Fernandes, âgé de 24 ans, a été l’un des milieux de terrain offensifs les plus prolifiques d’Europe au cours des 18 derniers mois, marquant 32 buts et enregistrant 18 passes décisives en 53 matchs la saison dernière et 13 buts et 13 passes décisives en 24 matchs jusqu’à présent cette saison. Le sport serait à la recherche d’une redevance d’environ 60 millions de livres sterling pour le joueur.

Alors que des journalistes comme James Robson du Manchester Evening News signalent que l’accord n’est qu’une «possibilité pour United ce mois-ci», d’autres, comme le sportif Sam Pilger, affirment qu’un accord est enfin sur le point de se produire.

Ne retenez pas votre souffle, mais Bruno Fernandes est une possibilité pour United ce mois-ci. Aucune garantie et c’est le cas du Sporting qui veut vendre – mais c’est à l’étude #mufc

– James Robson (@jamesrobsonES) 10 janvier 2020

Bruno Fernandes est sur le radar du # MUFC depuis plus d’un an, mais l’intérêt est devenu beaucoup plus sérieux et un accord pourrait enfin se produire

– Sam Pilger (@sampilger) 10 janvier 2020

Les médias sociaux se sont également effondrés au cours des événements après que le tweet de Rio Ferdinand “Brunooooo” ait été apprécié par l’agent de Fernandes, Rui Guimaraes, qui, peu de temps après, a semblé supprimer son compte Twitter.

Les fans de Manchester United se garderont d’être trop enthousiasmés par les nouvelles après qu’un journaliste italien renommé a proclamé Fernandes à United un accord conclu cet été, seulement pour qu’il ressorte qu’il n’y avait même pas eu de discussions entre les deux clubs. Cependant, si les rapports s’avèrent véridiques, ce sera un énorme coup de pouce pour le club de Manchester en crise.