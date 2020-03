Des rumeurs stupides de transfert me maintiennent sain d’esprit

Même avec le football en pause dans le monde, des histoires de rumeurs de transfert stupides continuent de s’accumuler. Ils semblent encore plus incroyables qu’auparavant. Les clubs saignent des revenus, et nous ne savons même pas quand il sera prudent de recommencer à jouer exactement. Lorsque vous entendez «une source proche d’Antoine Griezmann dit», vous espérez que la source n’est que métaphoriquement, pas physiquement, proche du joueur.

En temps normal, ces histoires de transfert sont au mieux une distraction amusante, au pire une gêne. Nous avons tous roulé des yeux devant les rumeurs de «mouvements de choc» et de «sauts de dernière minute».

Mais ces jours-ci, il y a un réconfort en eux. Ils rappellent que ce n’est pas la fin du monde et ce n’est pas permanent. Il y a certainement de l’anxiété et de l’incertitude. Il y aura un bilan horrible. Mais nous persévérerons. Et nous jouerons une autre saison. Et les joueurs se déplaceront.

Un peu d’évasion ces jours-ci n’est pas trop mal. Je sais que pour certaines personnes, il peut sembler encore plus ennuyeux que d’habitude de lire une rumeur de transfert imaginée par quelqu’un en première page d’un tabloïd. Quelque chose de si stupide semble mal quand tant de choses importantes se produisent. Mais pour moi, ça vaut au moins le rire.

Ici, nous sommes obligés d’être très créatifs avec nos messages pour toujours vous offrir un bon contenu. J’espère que les messages les plus étranges et les plus stupides que nous rendrons vous apporteront au moins un peu de calme. Peut-être juste un moment de plaisir ou peut-être un bon souvenir pour vous distraire, ou pour aider à passer le temps en quarantaine. Si nous pouvons le faire, nous aurons bien fait notre travail.