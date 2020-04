“Des salaires? Une dérogation qui ne suffit pas pour éviter l’Art, elle couvre 6% des frais”

BARCELONE (SPA). Situation définitivement délicate dans celle de Barcelone, Messi & co a annoncé son intention d’accepter la réduction de 70% du salaire et de s’engager à contribuer au paiement des droits des autres employés de Polisportiva.

BLAUGRANA EN ROUGE

De Radio Catalunya, cependant, des mots stridents viennent du Président Bartomeu, ce qui explique à quel point la situation est en réalité plus complexe et que l’effort de l’équipe n’est pas suffisant: «Grâce à l’effort des garçons nous économiserons environ 14 millions d’euros par mois, mais ils ne suffisent pas pour pouvoir payer le salaire à tous nos employés, en en fait, la part que les joueurs ont abandonnée correspond à un peu moins de 6% de nos coûts actuels. – souligne le numéro un Blaugrana – Aujourd’hui, nous ne pouvons pas profiter des revenus provenant de la vente des maillots, des recettes du box-office, des activités de l’école de football et des visites au musée. Nous ne pouvons que procéder à la demande d’ERTE (fonds de licenciement) “.