Des scènes sans précédent alors que la Super League chinoise est fermée

Date de publication: jeudi 30 janvier 2020 7:34

La saison nationale de football en Chine – y compris sa Super League lucrative – a été reportée car les organismes sportifs joignent leurs efforts pour contrôler la propagation du coronavirus.

Cette étape spectaculaire fait suite au report des championnats du monde d’athlétisme en salle, qui devaient se tenir en Chine en mars.

Dans un communiqué publié jeudi matin, la China Football Association (CFA) a déclaré que cette décision avait été prise pour aider à «prévenir et contrôler l’épidémie de pneumonie de la nouvelle infection à coronavirus, et pour protéger la santé de la majorité des fans, des médias , joueurs, entraîneurs, officiels de match, clubs et personnel de district ».

Il a déclaré que la décision affectait les «compétitions nationales de football de la saison 2020 à tous les niveaux».

La Super League chinoise, composée d’anciennes stars de la Premier League anglaise telles que Yaya Touré, Marouane Fellaini et l’ancien milieu de terrain de Chelsea Oscar, devait commencer le 22 février et se poursuivre jusqu’au 31 octobre.

Une nouvelle date de début de saison n’a pas été annoncée.

La CFA a déclaré qu’elle “continuerait à maintenir une communication étroite avec les autorités nationales, à déterminer le moment des événements de chaque saison en combinaison avec le développement réel de la situation épidémique et à apporter des ajustements raisonnables au système, au calendrier et à l’échelle de certains événements si nécessaire”.

Il a ajouté qu’il «rend un profond hommage à tous les travailleurs et personnels médicaux qui se battent actuellement en première ligne pour la prévention et le contrôle des épidémies».

En Australie, l’équipe de football féminine de Chine a été mise en quarantaine dans un hôtel de Brisbane, dans le Queensland, après que l’État ait enregistré son premier cas de coronavirus.

Un homme de 44 ans de Wuhan – la ville chinoise au centre de l’épidémie – est isolé au Gold Coast University Hospital, au sud de Brisbane.

L’équipe de Chine devait ouvrir les qualifications du tournoi olympique de football féminin avec un match contre la Thaïlande à Sydney lundi.

La vente des billets pour le tournoi a maintenant été suspendue.