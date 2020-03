Des sirènes espagnoles pour Fabian Ruiz mais en quête de renouvellement

A Naplescette année, il y a une saison de football pleine de hauts et de bas. Un joueur, cependant, qui joue pleinement cette saison, avec une régularité de performance, est Fabian Ruiz. Le milieu de terrain de la classe 1996, arrivé à Naples en juillet 2018 en provenance du Betis, est aujourd’hui premier de Serie A pour les passes et pour les balles récupérées. Une saison en vedette, même si l’Espagnol trouve moins souvent la porte: pour lui, en fait, seulement 3 buts en 32 matchs saisonniers.

L’appel de la maison

Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, les 2 équipes les plus importantes d’Espagne se seraient intéressées au talent bleu du numéro 8, à savoir Barcelone et Real Madrid. Attention cependant, car pour sa part, le président de Napoli, Aurelio De Laurentiis, n’a pas l’intention de se priver de Fabian Ruiz. Non seulement cela, le président napolitain aurait déjà envoyé des signaux sans équivoque pour le renouvellement des 23 ans. Pour le moment, même grâce à la situation mondiale, les pourparlers ne sont pas encore ouverts. Mais sûrement ce sera un été chaud pour l’avenir de Fabian Ruiz et del Naples.