“Des souvenirs agréables, j’espère qu’ils retrouveront ce qu’ils méritent sur le terrain”

NAPLES. Compte tenu du grand match entre Tarente et Bitonto, notre rédaction a atteint le milieu de terrain de Neroverde Raffaele Vacca, la classe ’91 en marge de cette interview a réservé des mots de miel pour le Turris, avec lequel il a remporté les éliminatoires de Serie D l’année dernière

LE VOEUX DE L’EX

«À Torre del Greco, il y a beaucoup de mes anciens compagnons, y compris mon meilleur ami Mimmo Aliperta – rappelle Vacca – je pense que cette année Turris a enfin la chance de récupérer sur le terrain ce que l’équipe et la place méritaient déjà dans l’extraordinaire la saison dernière. L’année dernière a été une course dont je me souviendrai toujours avec grand plaisir, même aujourd’hui les fans me contactent, je leur souhaite vraiment du fond du cœur d’atteindre l’objectif de Serie C. “