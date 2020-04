Des spectateurs sur le terrain à l’idée de 5 changements, les substitutions ont donc évolué. Et la provocation de Zeman … | Primapagina

En ces temps, on parle de l’introduction possible des cinq changements par match. L’IFAB – le gouvernement qui a déterminé les règles du football depuis 1886 – réfléchit concrètement à quelques innovations à apporter rapidement. Voyons comment la règle d’échange a évolué et s’est disciplinée dans l’histoire du football.

Depuis l’aube du football, des joueurs de réserve ont été utilisés pour remplacer ceux qui ne se présentent pas à l’heure fixée. Souvent – au début des années 1900 – les gens sont immédiatement “convoqués” qui sont allés sur le terrain pour regarder le match. Pendant des décennies – alors – lorsque le football s’est donné des règles, la substitution n’est pas autorisée pendant le match. Si un joueur se blesse, il est généralement confiné à l’aile, où il est considéré comme moins nocif. Une terminologie est également née, celle du «but du boiteux», marquée par qui – précisément – a été blessé. Au milieu des années 60, des remplacements ont été adoptés par différentes fédérations, d’abord celle des Anglais. Oeil: au début seul un joueur peut être remplacé et seulement s’il est blessé. Nous faisons confiance à la fidélité des protagonistes. La substitution tactique est également envisagée ultérieurement.

En Serie A du championnat 1968-69, la présence d’un joueur en mouvement est admise, qui rejoint le gardien de réserve (qui est déjà sur le banc depuis 1965-66) et a le numéro 13. Le premier gardien à entrer sur le terrain est Alfredo Paolicchi, qui dans un match Bologne-Fiorentina le 5 septembre 1965 a remplacé le collègue de Viola Enrico Albertosi, qui s’est blessé en sortant dans une avalanche sur un adversaire attaquant. La première réserve à mettre les pieds dans un championnat de Serie A est Sandro Vanello du Frioul, un talent anarchiste, pied raffiné mais peu désireux de s’entraîner. Vanello entre après l’intervalle Napoli-Vérone, cette dernière équipe dans laquelle il évolue. L’entraîneur pour l’envoyer sur le terrain – ce 29 septembre 1968 – est Cadè. Après seulement dix minutes, Vanello marque et poignarde son compatriote Dino Zoff: double engagement, en plus d’être le premier à entrer, c’est aussi son premier but italien marqué par une réserve.

Dans le championnat 1973-74 une autre innovation: sur le banc il y en a trois, 12, 13 et 14, ce sont les chiffres en temps de numérotation classique des chemises. Il y a deux substitutions: le gardien de but plus un footballeur en mouvement. Un tournant historique de la saison 1980-81, celui qui marque la réouverture des frontières: sur le banc il peut y avoir cinq joueurs, de 12 à 16. Ce sera le cas pour longtemps. Une autre nouveauté en 1994, lorsque les trois changements sont rendus possibles. Pendant un an, un gardien de but plus deux joueurs de mouvement valent la peine, depuis 1995, voici les trois changements sans distinction de rôle, comme c’est le cas aujourd’hui. Dans les matchs amicaux, il y a plus d’élasticité, vous pouvez aller jusqu’à six substitutions. Le banc “long”, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est une innovation assez récente: de 2012 à trois à douze joueurs de réserve ont été admis. Cette année-là, la FIGC avait accepté une demande de la Ligue et ainsi dans la ligue, la Coupe d’Italie, la Super Coupe et le tournoi de printemps, 23 joueurs pouvaient être inscrits sur la feuille de match, comme cela arrive et arrive en Coupe du Monde et en Championnat d’Europe. Dernière curiosité: le président de Naples Aurelio De Laurentiis, qui avait trouvé le premier allié de l’ancien président de Palerme Maurizio Zamparini, a lancé la proposition en premier. Pas tous les entraîneurs – en effet – l’ont bien pris. Zdenek Zeman a déclaré que “18 joueurs sont suffisants et en avant”; la majorité a accepté la nouvelle sans enthousiasme particulier.