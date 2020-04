Des stars de la Premier League annoncent une initiative #PlayersTogether pour aider le NHS

Date de publication: Mercredi 8 avril 2020 11:31

Les joueurs de Premier League ont uni leurs forces pour créer une initiative qui vise à collecter des fonds pour les organismes de bienfaisance du NHS pendant la pandémie de coronavirus et à les distribuer «là où ils sont le plus nécessaires».

Les stars de haut vol ont été critiquées après que certains clubs aient placé du personnel non joueur dans le programme de congé du gouvernement, le secrétaire à la Santé Matt Hancock ayant demandé la semaine dernière aux joueurs de Premier League de réduire leurs salaires.

Les clubs de Premier League ont proposé des déductions ou des reports de salaire d’environ 30% pour atténuer l’impact financier de la crise, mais les discussions ce week-end avec l’Association des footballeurs professionnels n’ont pas abouti.

Mais le capitaine anglais Harry Kane faisait partie d’un certain nombre de professionnels pour tweeter une déclaration sur une initiative appelée, peut-être un peu ostensiblement, #PlayersTogether, qui s’est associée à NHS Charities Together (NHSCT).

Une déclaration du groupe a déclaré: «Au cours de la semaine dernière, en tant que groupe de joueurs de Premier League, nous avons eu de nombreuses discussions avec la vision de créer un fonds de contribution qui peut être utilisé pour distribuer de l’argent là où il est le plus nécessaire. dans cette crise COVID-19; aider ceux qui se battent pour nous sur la ligne de front du NHS ainsi que d’autres domaines clés de besoin.

«C’est un moment critique pour notre pays et pour notre NHS, et nous sommes déterminés à aider de toutes les manières possibles.

“Nous pouvons confirmer qu’après de longues conversations entre un grand nombre de joueurs de tous les clubs de Premier League, nous avons créé notre propre initiative collective de joueurs, #PlayersTogether, et nous nous sommes associés avec NHS Charities Together (NHSCT) afin de les aider à générer et distribuer des fonds rapidement et efficacement là où ils sont le plus nécessaires.

«Les contributions que cette initiative générera aideront le NHSCT à octroyer rapidement des fonds à la ligne de front pour soutenir de plusieurs façons, notamment pour améliorer le bien-être du personnel du NHS, des bénévoles et des patients touchés par COVID-19, ainsi que pour aider les aider dans leur travail à soutenir de nombreux autres domaines critiques, à la fois maintenant et à plus long terme.

«#PlayersTogether, c’est que nous, en tant que joueurs, collaborons ensemble pour créer une initiative volontaire, distincte de toute autre conversation de club et de ligue, qui peut aider à obtenir les fonds nécessaires à ceux qui en ont besoin en ce moment. Essayer d’aider, avec tant d’autres dans le pays, fait une réelle différence. »

Ellie Orton, PDG de NHS Charities Together, a salué le “message étonnant de soutien au NHS” des joueurs de Premier League.

Dans une déclaration sur le compte Twitter officiel de NHS Charities Together, elle a déclaré: «C’est une initiative fantastique des joueurs de Premier League qui permettra de collecter des fonds vitaux pour notre appel mais qui inspirera également de nombreuses autres personnes à faire des dons également.

«Cela fera une énorme différence pour nous d’avoir les joueurs à bord et d’envoyer un message de soutien incroyable au personnel et aux bénévoles du NHS qui travaillent sans relâche pour sauver des vies et assurer la sécurité et le bien-être des amis et des familles.

“J’ai hâte de commencer à travailler avec les joueurs pour voir où leur soutien peut faire la plus grande différence, alors merci à eux de s’être réunis comme ça, nous sommes vraiment excités par les possibilités que cela crée pour l’appel.”