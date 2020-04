Des stars qui ne voulaient pas marquer une époque

Dans le monde du sport, nous sommes fatigués de voir des jeunes aux conditions imbattables jetant tout leur talent et rater une occasion unique de marquer une époque. Que ce soit à cause d’environnements conflictuels, de blessures intempestives ou parce qu’ils sont mentalement inaptes à affronter la célébrité et les distinctions de deux mondes aussi délicats que le sport d’élite et la renommée. Nous l’avons vu d’innombrables fois en NBA, avec numéro un de l’éclaircie «projet» comme un morceau de sucre, avec des diamants qui explosent au stade universitaire et qui sont incapables après avoir franchi le pas et transformé tout ce qu’ils chérissent en succès.

04/03/2020 à 12h30

CEST

Combien de fois nous sommes-nous fatigués dans le monde du football de voir une énorme qualité gâchée par les joueurs qui ont rempli les couvertures et remporté les prix de précocité les plus importants et ont ensuite donné plus pour parler de problèmes sportifs supplémentaires que pour leur performance sur le green ? Certes, si nous tous à la maison commençons à donner la «noix de coco», nous aurons beaucoup. Tellement. Quelle perte!

UN COCKTAIL DE RENOMMÉE, D’INDISCIPLINE ET DE BLESSURES

Ceux d’entre nous qui sont déjà dans la trentaine peuvent dresser une liste assez puissante et pleine de noms propres qui nous a captivés avec leurs premières mises en scène et qui ont fini (beaucoup continuent) de se glisser dans de petites équipes et de disparaître de la carte ou d’apparaître uniquement en raison de scandales. Parce que la renommée est dangereuse et sans une bonne base et des conseils, vous pouvez devenir une bombe de l’horlogerie.

Je suis convaincu que j’en laisserai beaucoup et que lorsque vous lirez celui-ci, plus de porrón vous viendra à l’esprit, mais nous allons essayer de compiler cette chaîne de noms d’étoiles filantes, de joueurs qui ne voulaient pas ou ne savaient pas comment marquer une époque où ils avaient tout pour ça.

Alexandre Pato:

C’est l’un des exemples les plus clairs de tout cela. Beaucoup d’entre vous se souviendront sûrement de Pato pour cette exposition contre le Barça lors de la Coupe du monde des clubs 2006 à seulement 17 ans. Il a joué au Porto Alegre International et tout le monde a convenu qu’il allait marquer une époque. Mais ça c’est pas passé comme ça. À Milan, il a vécu quelques premières saisons pleines d’espoir et est venu sonner fort pour signer pour l’équipe catalane, mais peu à peu il s’est dilué. À San Siro, il a fini par être relégué à la substitution et est retourné au Brésil à 24 ans (Corinthians). Il n’a jamais retrouvé ces premiers sentiments. Il semble qu’un monde soit passé, mais actuellement il a encore 30 ans et il est à Sao Paulo.

Anderson:

L’une des promesses brésiliennes les plus fortes de ces derniers temps, le milieu de terrain, élevé à Gremio, a signé très jeune pour Porto et s’est imposé comme l’un des jeunes les plus projetés du moment. United lui a payé près de 32 millions d’euros en 2007, un chiffre alors non négligeable. Là, il a commencé à courir et à jouer (il a fini par jouer 166 matchs), mais il s’est ensuite dilué. Fiorentina, Inter Porto Alegre, Coritiba, Turkish Demirspor et retrait. Il n’a que 31 ans.

Gourcuff:

Élégance pure, le Français est devenu l’une des valeurs les plus fortes du football français en 2006. Après avoir quitté l’Académie des jeunes de Rennes, Milan a opté pour lui, mais cela n’a pas fonctionné en Serie A. Il a retrouvé des sensations aux Girondins de Bordeaux, qu’il l’a acquis pour près de 14 “ kilos ”, et cela lui a servi si bien qu’un grand Français comme Lyon lui en a payé 22 autres. Mais il n’a plus jamais été le même. Sur les bords du Rhône, il s’est noyé. Actuellement sans équipe après avoir quitté Dijon il y a un an.

Halilovic:

Surnommé le y Cruyff des Balkans, ce croate gaucher et qualifié avait l’air très bien quand le FC Barcelone a décidé de faire une dépense importante (5 millions) alors qu’il n’avait que 16 ans. Dans la filiale du Barça, ce qui était attendu n’a pas augmenté et une ée tournée ’de transferts, transferts et changements d’équipements a commencé. Il n’a actuellement que 23 ans mais a déjà joué, au vu des données, dans huit clubs différents. Maintenant dans le Heerenven.

Ben Arfa:

Un de ces «mauvais garçons» dans le monde du football qui cause quelque chose d’aussi compliqué que toujours d’accord. Selon le fait qu’il a eu (et a) une qualité brutale, une conduite formidable et des conditions innées parfaites, mais qu’il a été gaspillé uniquement parce qu’il le voulait. Disciplines, scandales, ton physique malheureux, zéro sacrifice. De plus il ne pouvait pas faire sa part pour ne pas réussir malgré le fait que jusqu’à récemment le PSG pariait sur lui. Actuellement sans équipement.

Jack Wilshere:

Dans le cas de Jack, sa plus grande traînée a été les blessures. Il visait à marquer une ère pour Arsenal et l’équipe nationale anglaise, mais sa cheville lui a littéralement fait défaut. Prêts à Bolton et Bournemouth pour tenter de retrouver des sensations et actuellement détenu par West Ham (il n’a disputé que huit matchs cette année), ce qui lui est arrivé est très triste. Il a 28 ans et n’a toujours pas perdu espoir.

Bendtner:

Un autre jeune talent d’Arsenal. Le Danois avait toutes les conditions pour être un attaquant puissant, un titan de la zone avec de grandes conditions physiques et techniques, de la taille, tout. Une multitude de problèmes extra-sportifs – il a miraculeusement sauvé la prison il y a quelques années – ne l’ont pas vraiment aidé à réussir. À Arsenal, il n’a pas pu cailler, puis il a essayé à Sunderland, à la Juventus ou à Wolfsburg. Actuellement sans équipe après avoir terminé à Copenhague, où il s’est formé.

Mario Balotelli:

Que pouvons-nous ajouter ou dire à propos de Balotelli qui n’est pas connu? L’Italien d’origine ghanéenne était en passe d’être l’un des meilleurs footballeurs à quitter le pays transalpin ces dernières décennies. N’étant qu’un enfant, il a commencé à se démarquer et à marquer des buts avec l’Inter. Un physique de mauvais augure et une qualité technique et saisissante brutale le prédisaient. Mais il a choisi de donner la priorité à son côté rebelle. Il a mené une lutte acharnée contre le racisme et c’est pourquoi il a été impliqué dans des situations désagréables. Très louable et totalement légal, sans aucun doute. Mais par rapport à sa performance, il n’a jamais pu exploiter à 100% malgré de bons moments à l’Inter, Manchester City ou Milan. Maintenant à Brescia, passant avec plus de douleur que de gloire.

Ryan Babel:

Il a quitté l’Ajax très jeune et Liverpool a payé plus de 17 millions d’euros pour lui en 2007. Un pari qui ne s’est pas bien passé pour l’entité «réseau». Cela ne répondait pas à ses attentes élevées, c’était génial et il ne pouvait jamais s’adapter. De là, il a erré à travers Hoffenheim et la Turquie. Il a même eu une brève visite à Deport. Il est retourné dans le pays ottoman et a eu une très bonne année à Galatasaray, ce qui lui a valu de retourner dans son club d’origine, l’Ajax. Il est maintenant là (six buts en 29 matchs).

Paulo Hernique «Goose»:

Encore une de ces perles qui quittent le Brésil tous les un ou deux ans et qui semblent manger le monde. Techniquement doué, il a toujours été blâmé pour une lenteur qui l’a condamné, notamment en Europe. Il a en effet fallu faire le saut vers le vieux continent. Beaucoup plus que leurs compatriotes, qui traversent l’étang très jeune. Il l’a fait pour aller à Séville, maintenant âgé de 27 ans. Il n’a pas caillé. Il est passé par la France et joue actuellement à Fluminense.

Le Shaarawy:

L’exotisme de l’italien d’origine égyptienne et son irruption à Gênes en 2010 ont fait que Milan parie fortement sur lui (plus de 15 kilos). Là, il a joué jusqu’en 2015 en alternant bonnes performances et déceptions jusqu’à ce que le club lombard décide de le céder à Monaco. Elle ne s’est pas encore démarquée malgré le fait qu’à Rome elle ait un peu «refait surface» et que l’entité entidad giallorrossa »a décidé de la comparer en 2016. Elle l’a vendue il y a moins d’un an au Chinois Shenua pour 16 millions. Voilà.