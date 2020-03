Des stars qui ont sonné à Boca mais qui ne sont jamais venues au club

Tout au long de son histoire, Boca Juniors a eu de nombreux footballeurs de renom sur sa liste, mais logiquement, il y avait aussi d’autres fissures qui ont sonné pour arriver mais n’ont jamais fini par mettre du bleu et de l’or, pour différentes raisons. Nous passons en revue ci-dessous les cas les plus importants et les plus mémorisés.

10. Arturo Vidal

Il y a peu de temps, il semblait fort d’atterrir à Xeneize, avant que son transfert au FC Barcelone, le club où travaille actuellement le Chilien, ne se matérialise. Le volant avait posé avec une chemise bleue et dorée et les soupçons commencèrent, même en parlant de chiffres millionnaires, mais tout fut rapidement jeté.

9. Genaro Gattuso

L’exvolante capricieuse et l’entraîneur actuel ont joué contre Boca lors de deux finales intercontinentales et sont tombés amoureux du club Xeneize, admettant publiquement que l’un de ses souhaits était de pouvoir y prendre sa retraite. Mais cette chance ne pourra jamais se matérialiser: sera-ce un jour son DT?

8. Arda Turan

L’un des footballeurs qui a le plus sonné pour Boca ces derniers temps. Le Turc n’avait pas sa place au FC Barcelone et les rumeurs ont commencé à apparaître dans les principaux médias mondiaux avec beaucoup d’emphase, mais cela n’a abouti à rien. L’ADN “Xeneize” l’avait bien incorporé …

7. Diego Godín

Le défenseur uruguayen aurait parfaitement combiné avec le monde Boquense: son style de jeu est conforme à ce que demande le peuple Boca, mais il n’a jamais pu parvenir à un accord avec l’institution Boquense bien qu’il ait sonné à plusieurs reprises.

6. Javier Zanetti

En 2008, Javier Zanetti a mis fin à son contrat avec l’Inter Milan après tant d’années et a commencé à sonner fortement à Boca, ce qui nécessitait un arrière droit. Le “Pupi” a décidé de renouveler et cela s’est avéré parfait: il a conquis la Ligue des Champions deux ans plus tard.

5. Roberto Carlos

Face à la blessure de Juan Krupoviesa en 2007, l’ailier brésilien légendaire a commencé à jouer fort: “Il n’y a pas d’offre. J’ai beaucoup de respect et je serais très reconnaissant si la possibilité existait, mais pour le moment c’est très difficile car je viens d’arriver en Turquie. Boca est un club bien connu dans le monde entier. N’importe quel joueur serait ravi de jouer à Boca, mais vous devez comprendre que j’ai un contrat avec Fenerbahce et jusqu’à présent, il n’y a aucune possibilité “, a déclaré le crack.

4. Gianluigi Buffon

“Je vous dis la vérité: personne ne m’a appelé directement. J’ai une grande amitié avec Carlos Tevez parce que c’est un garçon que j’aime beaucoup parce qu’à la Juventus, il était un leader très généreux. Pour moi, il sera toujours un ami.” ils auraient eu besoin, à cause de Tevez, j’aurais fait quelque chose de fou comme ça “, a-t-il déclaré il y a quelques temps sur ESPN. C’est dommage. Nous avons été laissés avec le désir …

3. Zlatan Ibrahimovic

Le légendaire attaquant suédois a fait ses adieux au Galaxy de Los Angeles des États-Unis et a commencé à sonner avec une grande force à Boca, ce qui a provoqué l’illusion des Xeneizes: “Dans les prochains jours, il y aura peut-être des nouvelles”, ont-ils déclaré depuis l’environnement de leadership de Boquense, mais a fini par atterrir à Milan en Italie.

2. Ronaldo

La légende raconte qu’en 1994, alors que sa carrière venait de commencer, le Brésilien Ronaldo était sur le point de mettre le maillot de Boca mais DT César Luis Menotti baissa le pouce et finit par souffrir en rival. La course du “9” était alors impressionnante …

1. Andrea Pirlo

Tévez est retourné à Boca en août 2015 et il a commencé à sonner fort qu’il pourrait arriver accompagné de son partenaire à la Juventus Andrea Pirlo. La vérité est que la chance a été diluée et que la fissure s’est terminée dans la MLS en jouant pour New York. Quel aurait été Pirlo à La Bombonera …