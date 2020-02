Des supporters de Liverpool sont restés stupéfaits par une star malgré la défaite en Euro – HITC

Liverpool a été battu en Europe mais un joueur s’est néanmoins distingué.

Liverpool a été battu 1-0 par l’Atletico Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce soir, laissant l’équipe de Jurgen Klopp avec du travail à faire lors du match retour à Anfield.

Avant le match, on savait que la tenue de Diego Simeone avait un record à domicile exceptionnel lors des huitièmes de finale de la compétition, remportant huit de leurs douze précédents et tirant les quatre autres.

Encore une fois, ils ont trouvé un moyen de persévérer ce soir après une solide performance au premier semestre et une performance défensive animée dans l’ensemble, frustrant leurs visiteurs.

Malgré ses efforts et sa possession, l’équipe de Klopp n’a tout simplement pas pu trouver la percée et quittera l’Espagne sans but décisif à l’extérieur.

Le match retour n’aura pas lieu avant le 11 mars, donc les Reds ont tout le temps de comprendre ce qui a mal tourné et d’y remédier.

Ils n’étaient certainement pas à leur meilleur ce soir, mais ils seront toujours confiants de faire le travail devant leurs propres fans.

Malgré la déception, certains fans ont réussi à choisir Andy Robertson comme l’un des meilleurs joueurs de l’équipe.

L’international écossais était une présence énergique sur le flanc gauche tout au long de la première mi-temps et semblait être le seul joueur à montrer une réelle urgence.

Le joueur de 25 ans et ses coéquipiers tenteront désormais de se dépoussiérer et de reprendre le chemin de la victoire lundi soir contre West Ham.

Ces supporters de Liverpool sont allés sur Twitter pour partager leurs réflexions sur l’affichage de Robertson ce soir…