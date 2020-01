“Désolé pour le dérangement mais cela ne dépendait pas de nous”

ARIANO IRPINO (AV). Cet après-midi, le Vis Ariano Accadia a passé quatre par deux la grotte, Derby irpinien avec vue éliminatoire pour les deux équipes. Départ véhément des hôtes qui en moins d’un quart d’heure sont passés à zéro grâce à Sekou et Capodilupo, dans la seconde moitié de Sorrentino pour les clubs puis l’accolade de Cataruozzolo sur penalty a rouvert le concours, avant le poker di Grasso qui a clôturé les jeux. 7

LA POSITION DES ARIANESI

A la fin du match, Vis Ariano a ensuite publié un communiqué de presse sur l’inconfort subi par les supporters et les professionnels en marge du match d’aujourd’hui: «Vis Ariano Accadia communique à ses supporters et fans tout ce qu’il regrette pour le dérangement. souffert dans le défi victorieux contre la Grotte et pour ceux qui aujourd’hui n’étaient pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir assister à la course. De plus, l’écrivain souligne que tout n’est pas imputable à leurs responsabilités. – poursuit le club – En effet, il prend conscience que, durant la semaine, le même a tenté de repousser cette hypothèse. Présentant un plan de sécurité adapté et mettant en place une équipe de stewards, elle a également fait de son mieux avec la collaboration de la police et du bureau technique municipal, malgré les chiffres accordés pour l’utilisabilité d’augmenter la même . Mais cette demande est restée sans réponse. “