“Désolé pour les fans mais nous devons recommencer à gagner”

CASARANO (LE). Demain après-midi le Casarano Calcio sera sur scène loin de Brindisi, un jeu compliqué dans lequel les rossazzurri ne peuvent plus échouer après un jeûne de quatre matchs.

DERBY ON

Le technicien du Salento bitetto à la veille du défi, il a précisé: “Ce sera un défi intense, d’un point de vue compétitif il y aura une bataille, il faudra aussi essayer de minimiser le facteur d’imprévisibilité. Lors des derniers matchs, nous avons souvent subi des buts d’une manière audacieuse, plus que pour nos erreurs, les adversaires ont profité de situations assez aléatoires “.

LE TRAVAIL POUR RETOURNER POUR GAGNER

Humeur maussade mais durant la semaine nous avons travaillé dur pour revenir à la victoire: «L’équipe est complète, il y a vingt-cinq joueurs qui nous permettent d’avoir un bon choix dans chaque département. Nous travaillons sur tout, pas seulement sur le département avancé, je pense que ce groupe a une excellente marge d’amélioration. Victoire? Nous le recherchons à chaque match, nous sommes dans les bonnes conditions pour offrir d’excellentes performances et gagner trois points “.

ABSENCES IMPORTANTES MAIS …

Absences en rose et dans les tribunes: “Parmi les indisponibles il y a certainement Morleo et Favetta, en plus du Russo disqualifié, il y a toujours des blessés mais la forme que j’adopterai sera l’habituelle. Les fans? Désolé, ils ne sont pas avec nous, ils pourront suivre la course à la télévision, mais nous les sentons proches et nous savons que malgré tout ils nous soutiendront “.