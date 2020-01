détaille la vente de Gabigol à Flamengo

Gabigol restera un footballeur de la Flamengo. Le Brésilien, propriété de laInter, avait été prêté à l’équipe de Carioca au début de 2019 et, avec le coup de la nouvelle année, était redevenu un footballeur à part entière de l’Inter. Gabigol n’a jamais adhéré aux plans Nerazzurri, la seule solution possible est donc la vente.

Eh bien, la vente n’a jamais été aussi proche selon les rapports de SportMediaset. Où? Eh bien, vous retournez toujours là où vous étiez et Gabigol est le même. Sa prochaine destination est le Flamengo.

Avec les Rossoneri l’année dernière, Gabigol ramené à la maison: Championnat de Carioca, Championnat brésilien, Copa Libertadores, ainsi qu’au niveau personnel, Meilleur buteur de la Copa Libertadores et Footballeur sud-américain de l’année.

Les détails

La négociation du transfert définitif est en cours. Ils iront à l’Inter 18 millions d’euros plus un pourcentage sur la future revente du joueur (20%), qui signera un contrat jusqu’en 2024 avec le club carioca pour environ 4 millions par an. Et qui sait, cette nouvelle liquidité ne financera pas le coup Eriksen…