D’être proche du Real Madrid, de vouloir quitter le football: l’incroyable histoire de Brian Sarmiento

Brian Sarmiento, un ancien joueur de Newell’s et de Banfield, a rappelé son passage dans le football espagnol sur #TNTSports et a révélé qu’il avait il était proche de jouer pour le Real Madrid. A cette époque, en 2008, le joueur argentin avait eu différentes étapes pour Racing de Santander, Xerez et Gérone.

“Le Sporting de Gijón vient de m’acheter et j’avais un an de plus en prêt à Xerez. A cette époque, le Racing Santander, qui avait mon laissez-passer, payer une clause pour me ramener et je suis allé à la pré-saison en Allemagne. Gijón m’a offert une énorme fortune. J’ai dit à Santander qu’ils voulaient que je sois vendu, mais le président est venu en Allemagne pour me voir avec un nouveau contrat“

Dans le même esprit, il a ajouté: “A ce moment, le président s’assoit avec moi et me passe un appel à Jorge Valdano, qui à l’époque était au Real Madrid. Et il dit: ‘Brian, depuis que nous avons amené Ezequiel Garay, je veux que tu sois le prochain. Brisez-le cette saison à Santander et je vous apporterai“. Et je suis resté pour le casser à Santander. La pré-saison se termine et l’entraîneur envoie la merde de dire: “Le meilleur joueur va jouer ici, peu importe s’ils ont joué pour Madrid”, a-t-il déclaré. Pedro Munitis, J’allais le retirer pour que je joue. Il a commencé une folie, car ils lui devaient de la ficelle et il ne voulait pas être mon remplaçant. “

“Quelques jours plus tard, je découvre que Racing Santander est parvenu à un accord avec Gérone pour moi. J’ai découvert à la télévision que j’étais prêté à une équipe de second ordre. J’appelle le technicien et lui dis: ‘Tu es un fils de pute, je vais te tuer, je ne pars pas, tu ne voulais pas me vendre à Gijón …“. Et bien, il a dit que je devais y aller. Pour moi, ce fut un très gros clic qui m’a tué. Après cela, je suis retourné en Argentine et j’ai dit à mon père qu’il ne voulait plus jouer, il ne comprenait pas comment les dirigeants géraient le football “, a-t-il conclu.