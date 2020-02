deux absences pour Barrese, Stabia et Ottaviano

Les décisions adoptées par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence du représentant de l’A.I.A., Concernant les amendes, disqualifiées et prévenues du championnat de Groupe E de première catégorie:

COURSES DU 8 / 2/2020

CLUB DES JEUNES TRAMONTI 85 – SUMMA RIONALE TRIESTE

La TPS, après avoir lu le rapport d’arbitrage, constate que la course dans l’épigraphe a été définitivement suspendue au min. 32 du p.t. en raison de l’infériorité numérique ultérieure de l’équipe visiteuse Summa Rionale Trieste, qui a initialement déployé SEULEMENT 7 joueurs et, pendant le match, l’un d’eux, à la suite d’une blessure, a été contraint d’abandonner le tdg, configurant ainsi l’infériorité susmentionnée . PQM, la TPS, lisez la règle no. 3 du Règlement sur les matches de football, et en application de l’art. 10 du C.G.S., décide d’imposer à la société Summa Rionale Trieste la sanction sportive de la perte du match avec le résultat de 0 à 5, résultat acquis lors de la suspension susmentionnée; se référer au maillot de match pour toute disposition disciplinaire pour les membres individuels.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

OLIVE FRANCESCO (ATLETICO PAGANI)

DIDONNA PIETRO (VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO)

TROMBETTA MICHELE (VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

GRENNI DAVIDE (POGGIOMARINO ATHLÉTIQUE)

LIGUORO DAVIDE (LIBERTAS CASALNUOVO)

CIMMINO LUIGI (AMIS DE LA STABIE)

SANTARPIA FRANCESCO PIO (AMIS STABIA)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CANGIANIELLO MAURIZIO (POGGIOMARINO ATHLÉTIQUE)

AMBROSIO FRANCESCO (VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO)

COURSES DU 9/2/2020

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 27/2/20/20

PERNA MASSIMO (BARRESE F.C.)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

MARTUCCI LUIGI (BARRESE F.C.)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

MARTINELLI VINCENZO (BARRESE F.C.)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

QUALANO ANTONIO (BARRESE F.C.)

SARNO CARMINE (SAINT-VALENTIN 1975)