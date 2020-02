deux absences pour les Giallorossi

Demain après-midi au stade Giraud de Torre Annunziata Novigrad par monsieur Ferraro, actuellement huitième du classement du groupe I de Serie D. la Savoia Parlato commence clairement par les faveurs de la prédiction, forte de la deuxième place actuelle et d’une série positive qui dure 16 matchs. La dernière équipe à infliger un KO aux Blancs, cependant, était l’équipe calabraise le 29 septembre.

Sentiment de rachat

Une invitation à la prudence mais en même temps une grande incitation pour Poziello & co, qui veulent absolument racheter ce match amer et essayer de profiter de l’intersection dangereuse entre Palerme et le FC Messine. Deux défaites, deux victoires et une égalité pour les Giallorossi contre les clubs de Campanie, 11 points en 7 matchs à la place pour les blancs contre les équipes calabraises, résultat de trois victoires, deux paires et une défaite contre les prochains adversaires.

LES CHOIX DES MISTERS

Les gardiens de but: Latella, Pellegrino.

Les défenseurs: Cianci, Bruno, Isabella, Paviglianiti, Costa, Lavilla, Neri.

milieux de terrain: Sessa, Mazzone, Amato, Giaimo, Gioia.

attaquants: Cataldi, Kacorri, Biondo, Adusa, Tripicchio, Spanò, Puntoriero.

Pourquoi?: Cordova, Condomitti.

CITTANOVESE CONVENU

Ph Savoia, Cittanovese convoqué

LA VOIE SAVOIE

LA VOIE DU CITOYEN

LE CLASSEMENT