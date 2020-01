deux amendes et quatre techniciens absents, tris Acerrana

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe A:

COURSES DU 25 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 200,00 CELLULES DE FOOTBALL (obligation de payer des dommages aux vestiaires, lorsque quantifiés et demandés), leurs supporters ont jeté divers objets en direction des supporters adverses; à la fin de la course, son propre membre, en rentrant au vestiaire, avec un coup de pied fort a détruit la partie inférieure de la porte d’accès au vestiaire et puisque cette conduite a causé des dommages à la société de San Castrese, un militant de la troisième catégorie de la Lazio, en tant que société hôte Dans ce cas, il existe également une obligation d’indemniser les dommages lorsqu’ils sont quantifiés et demandés.

200,00 euros ACERRANA propres supporters pendant la course ont jeté divers objets en direction des fans adverses et allumé des bombes fumigènes

MASSAGE

DISQUALIFICATION. JUSQU’AU 13/2/2020

COPPOLA MARIO (POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 13/2/20/20

BORRIELLO DARIO (MONTESARCHIO)

PELUSO GIOVANNI (NEAPOLIS)

FASANO GAETANO (POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

DEL PRETE ALESSANDRO (VIRTUS GOTI 97)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

LOMBARDO ANTONIO (MONTESARCHIO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

DE MICCO CARLO (ACERRANA)

GIORGIO GIUSEPPE (NEAPOLIS)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

BELL FABIO (EAGLE ROSANERO CASERTA)

FUSCO CARLO (CELLULES DE FOOTBALL)

PRAGLIOLA LUIGI (ACERRANA)

SAIS VINCENZO (ACERRANA)

CIRO IODICE (FORCE ET COURAGE BN)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

MARCHITELLI EMANUELE (SOCCER CELLOLE)

RIVETS DE RAFFAELE (ACERRANA)

CARUSO CARMINE (FORCE ET COURAGE BN)

BOSCAINO GIUSEPPE (MONTESARCHIO)

PHARAON DE PÂQUES (MONTESARCHIO)

GRIECO MARCO (NEAPOLIS)

SICILIEN CARLO (NEAPOLIS)

PERROTTA AUGUSTO (POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

SIMONE VALENTE (PONT 98)

FRANCESCO ZACCHIA (MADDALONESE)