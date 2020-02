“Deux années importantes à Nocera. Attention à demain …”

SORRENTO (NA). Grand esprit de vengeance à la maison Sorrento Calcio après la défaite interne contre Tarente, qui a interrompu la séquence positive de 18 résultats utiles d’affilée pour les Rossoneri. Demain après-midi, les garçons de Maiuri seront sur scène au San Francesco contre le Nocerina.

MOT À L’EX

Pour le club de la péninsule, à la veille, voici les paroles de l’ancien Molossien Francesco Alvino: “On regrette un peu la fin du match avec Tarente, c’est indéniable, mais depuis mardi nous avons analysé les erreurs commises et porté notre attention exclusivement sur Nocerina. – précise le footballeur de Sorrento – Ex? J’ai vécu deux années importantes à Nocera, mais la semaine a été émotionnellement calme pour moi. Nous allons défier une équipe qui ne passe pas un bon moment, devant ses fans, ils voudront marquer des points et nous devrons prendre le terrain avec la plus grande attention. La Nocerina a d’excellents attaquants, il faudra y faire très attention, mais en général ce groupe a beaucoup de carrés nobles et le niveau est très élevé quelle que soit la position qu’occupent les différentes équipes au classement “.