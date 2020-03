Deux ans sans Davide Astori, le bon capitaine qui a parlé au cœur | Serie A

Le 4 mars ne sera jamais un jour comme les autres, ce n’est certainement pas le cas depuis 2018. Ce jour-là, exactement deux ans, Davide Astori est décédé, et avec lui une partie du cœur de milliers de personnes s’est brisée, fans de la Fiorentina et pas. Un doux chevalier, un bon père et un combattant sincère, une personne qui n’avait pas peur d’y mettre son visage quand il en avait besoin, est parti avec Davide. En fait, il l’avait également dit le dimanche précédent, la Fiorentina avait perdu 1-4 à domicile contre Hellas Verona, avec un triplé par un jeune Moise Kean, et le numéro 13 violet s’était présenté dans une zone mixte, parlant avec sincérité envers les médias, avec ce regard qui a rassuré tout le monde. Parce que si les yeux sont le miroir de l’âme, celui de David était bien vu, et c’était sincère et sincère.

N’OUBLIEZ PAS – Davide nous a laissés dans sa chambre d’hôtel à Udine, avant un match entre la Fiorentina et le Frioul, et nous fait presque sourire que nous discutons de l’opportunité de jouer le même match ce week-end, même s’il ne l’a jamais vraiment fait. il est parti. Dans le vestiaire de la Fiorentina, sa place est toujours là, ainsi que sa chemise numéro 13, un numéro que personne ne peut plus porter et que de nombreux coéquipiers ont décidé de se faire tatouer, et le haut-parleur Franchi l’appelle toujours, avant chaque match à domicile. Les fans à la treize minutes de chaque course entonnent le refrain de leur capitaine, et son visage est présent dans la courbe de Fiesole dans un grand drapeau. La grandeur d’Astori résidait dans sa simplicité, la grande authenticité d’un homme qui savait donner à tout le monde un sourire, un grand capitaine, ainsi qu’un joueur que le joueur médiocre de la Fiorentina ne méritait peut-être pas.

POUR TOUJOURS – Cependant, Davide avait choisi de rester dans le violet, et le brassard de son capitaine est toujours porté avec fierté et émotion par ceux qui ont eu la chance de voyager un voyage, malheureusement court, de leur existence avec lui. Pour tous ces joueurs, il ne doit pas être facile de jouer ce week-end, mais ils seront prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes surtout pour Davide, car il l’aurait aimé ainsi. La lettre que Milan Badelj a écrite à l’occasion des funérailles d’Astori reste le témoignage le plus fort de ce que le chiffre 13 symbolisait, et il n’y a pas de meilleur message pour se souvenir de lui, maintenant et pour toujours: «Vous avez parlé le langage universel du cœur. Vos parents ne se sont pas trompés avec vous, vous êtes le fils et le frère que tout le monde aimerait s’il pouvait choisir. Et vous êtes le meilleur coéquipier que tout le monde aimerait avoir. Tu n’es pas comme les autres. Vous êtes le football, le vrai, le pur pour les enfants. ”