Deux autres joueurs ont demandé à revenir à Independiente: El Chucho Sosa et Fernando Gaibor

Il y a quelques jours, Ezequiel Barco Il a surpris tout le monde et a reconnu qu’il ne souhaite retourner à Independiente que si Kun Agüero revient également au club Avellaneda dans les années à venir. Cette situation a fait que plusieurs joueurs ont également exprimé leur désir de frapper le retour au Rouge.

L’un d’eux était Matías Pisano, actuel footballeur d’América de Cali, qui a rejoint la demande de Barco et a admis qu’il aimerait jouer avec Kun Agüero dans le King of Cups. Mais ce n’était pas tout.

Ce samedi, un autre qui a montré le désir de retourner à Independiente n’était ni plus ni moins que Ismael Sosa. Chuco, qui a actuellement 33 ans, a admis vouloir revenir à Independiente pour mettre un terme à sa carrière: “Il y a deux ans, Ariel Holan m’a appelé et je le voulais, mais c’était difficile de partir car Tigres m’avait payé 10 millions de dollars. J’aime beaucoup Independiente et je me suis retrouvé avec l’épine de ne pas y avoir abandonné comme je l’ai fait ailleurs. Je reviendrai bientôt au pays. Je ne sais pas quand cela arrivera. Cela peut être dans un an ou deux. J’ai promis à ma vieille dame. “

De son côté, celui qui veut aussi retourner chez Red est Fernando Gaibor. L’Equatorien a été prêté aux Emirats Arabes Unis, mais il doit rentrer au milieu de l’année: “J’aimerais avoir une réclamation dans Independent. Ça ne s’est pas bien passé. Souvent, les gens l’attrapaient avec moi même quand je ne jouais pas. “

“Je ne vais pas faire d’excuses pour la façon dont j’ai joué. Je donne juste mes arguments. Je veux que le fan sache que j’ai toujours voulu le meilleur. Je voulais être champion. Je suis parti quand je m’adaptais”, a révélé l’Équatorien sur TyC Sports. Sera-t-il envisagé par Lucas Pusineri à son retour?