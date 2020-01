Deux autres victimes pour Pusineri: Independiente a accepté de quitter Chávez et Palacios

Face à la nécessité d’améliorer la situation économique du club, Independiente a accepté le départ de deux autres joueurs pour la saison prochaine.

En premier lieu, Cristian Chávez a été présenté comme un simple renforcement de la Cordoue centrale de Santiago del Estero. L’attaquant de 32 ans sera prêté pendant six mois sans option d’achat, mais avec un supplément économique si le chemin de fer maintient la catégorie.

Pour sa part, Sebastián Palaciones renforcera la position de Newell. Le Tucu empruntera également, uniquement si Pachuca (propriétaire de son pass) autorise l’opération.

De cette façon, Chavez et Palacios se joignent aux victimes de Nicolás Figal (Inter Miami) et Nicolás Domingo (Olimpia du Paraguay). Jusqu’à présent, les seuls nouveaux visages sont Leandro Fernández et Braian Romero.